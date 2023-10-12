Почему топливо в Украине дороже, чем в Польше: эксперт назвал неожиданную причину

Цены на топливо в Украине сейчас выше, чем в Польше. Эксперт дал неожиданное объяснение такой ситуации, и дело здесь не в войне.

Горючее в Украине дороже, чем в Польше, ведь польское правительство намеренно заморозило цены, чтобы показать искусственную "предвыборную стабильность". В настоящее время литр бензина и дизтоплива в Польше стоят 6 злотых (51 гривна), в то время как рыночная цена составляет 8 злотых (68 гривен).

Об этом рассказал директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

"Ответ простой — популизм. В июне (польский — ред.) государственный монополист Оrlen во главе с членом партии власти "Право и справедливость" заморозил цены на своих колонках. Остались они непоколебимыми несмотря на то, что в июле-сентябре цены на нефть и нефтепродукты в мире выросли на 25%", – говорит эксперт.

По его словам, из-за разницы цен польское топливо стали скупать соседние страны, что привело к перебоям с наличием топлива на станциях Оrlen по всей стране, даже в самой Варшаве.

Чтобы не пугать общественность, на заправочных пистолетах наклеивают сообщения о "техническом обслуживании". А теперь некоторые колонки вообще исчезли.

"По моим расчетам, за этот период компания из 60% "государственных" акций потеряла около 500 млн долларов. Еще столько же потеряли "частники", которые тоже были вынуждены придерживаться цен Оrlen. Автоматически это означает огромные потери государственного бюджета от неуплаты налогов (НДС и налог на прибыль)", — говорит Куюн.

Эксперт не исключает, что впоследствии к польскому нефтяному гиганту поступят иски от частных акционеров, теряющих огромные деньги от такой "предвыборной стабильности".

Цены на топливо в Украине

В Украине продолжает дорожать бензин. За неделю с 30 сентября по 6 октября средняя цена по стране на бензин марки А-95 выросла на 30 копеек и составила 55,41 гривен за литр.

В то же время, эксперты говорят, что уже скоро ситуация может измениться и цены начнут снижаться. В Украине может подешеветь топливо, которое украинские трейдеры покупают на рынке Восточной Европы. На это может повлиять, что нефтяные котировки вернулись с уровня 94-96 на уровень 84-86 долларов за баррель.

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