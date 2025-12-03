Почему у украинцев низкие зарплаты: в Раде все объяснили

Зарплаты в Украине / © ТСН.ua

Ключевая причина низких зарплат в Украине — это то, что средняя производительность труда в 3-5 раз меньше, чем в Евросоюзе. Это ограничивает конкурентоспособность украинских компаний на внешних рынках и создает условия для будущей трудовой миграции.

Об этом в Сети сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По данным нардепа, средний уровень производительности труда в Украине остается существенно ниже, чем в странах ЕС — примерно в 3-5 раз, а по сравнению с Германией отставание достигает 7-10 раз.

«Это означает, что украинские компании дольше производят тот же продукт, тратят больше ресурсов на те же результаты и поэтому труднее конкурируют на внешних рынках», — пояснил Гетманцев.

В другом посте он опроверг выводы нескольких «блогеров или экспертов», которые взялись утверждать в Сети, будто Гетманцев сказал, что «у украинцев низкие зарплаты, потому что они плохо работают».

"Экономическая категория «производительность труда», конечно, не говорит о том, что люди плохо работают. На самом деле, показатель производительности труда измеряется соотношением ВВП к количеству работников или отработанных часов. Это история не о «ленивости», а о системных факторах, влияющих больше всего именно на уровень ВВП. Устаревшая инфраструктура, недостаточные инвестиции в оборудование и автоматизацию, низкий уровень управленческих практик, слабая логистика, фрагментированность бизнеса», — объяснил нардеп.

Он добавил, что немалая часть бизнеса, пытаясь минимизировать налоговую нагрузку, работает в формате небольших и малоконкурентных компаний, которые лишены доступа к современным технологиям и инвестициям. Ситуацию еще больше усложняет война — уничтоженные производственные объекты, потери инфраструктуры и вынужденное перемещение предприятий.

«Украинцы — трудолюбивые люди, у которых количество рабочих часов в неделю больше, чем у европейцев. Проблема — в системных факторах, влияющих на мультифакторную производительность, и над которыми нужно работать. Это нужно, чтобы обеспечить повышение зарплат по экономике», — отметил член финансового комитета Рады.

Проблема низкой производительности имеет не только экономический, но и социальный характер.

«Эта ситуация имеет следствием низкие зарплаты, ограничивает возможности для трудоустройства уязвимых групп и создает условия для будущей трудовой миграции», — добавил глава финансового комитета парламента.

Напомним, в сентябре Гетманцев заявлял, что ключевой причиной низких зарплат учителей и малых пенсий является уклонение от уплаты налогов и «теневая» экономика, объем которой составляет около 900 млрд грн ежегодно. По его словам, половина экономики работает «в тени», что делает Украину бедной, особенно в условиях, когда 60% расходов идет на оборону.