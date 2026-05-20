Почему украинские пенсионеры недополучают деньги: какие надбавки нужно оформлять самостоятельно

Надбавки к пенсии

Значительная часть украинских пенсионеров по законодательству имеет полное право на дополнительные выплаты, бонусы и надбавки к своему основному обеспечению. Однако проблема состоит в том, что далеко не все виды доплат начисляются государственными органами в автоматическом режиме. Поэтому многие пожилые люди годами получают значительно меньшие суммы, даже не догадываясь о наличии законных оснований для увеличения бюджета.

Каким категориям пенсионеров нужно лично обратиться в ПФУ за надбавками

Адвокат Дмитрий Корсун отмечает, что из-за банального отсутствия официального заявления или неполного пакета предоставленных документов граждане ежемесячно теряют сотни гривен.

Правозащитник выделяет пять категорий пенсионеров, которым следует проявить инициативу:

Граждане возрастом от 65 лет с низким уровнем обеспечения.

Пенсионеры, которые накопили значительный сверхурочный страховой стаж.

Лица, имеющие официальный статус участника боевых действий (УБД).

Граждане с особыми или выдающимися заслугами перед государством.

Одинокие пожилые люди, которые по состоянию здоровья нуждаются в постороннем уходе.

Почему возникают проблемы с начислениями для лиц в возрасте 65+

Для украинцев, которые переступили 65-летний рубеж, на законодательном уровне установлен гарантированный минимальный размер ежемесячного обеспечения. Эта государственная социальная норма действует при наличии полного профильного страхового стажа, если реальная пенсия человека пока не дотягивает до отметки 3 758 гривен.

В таких случаях государство обязано автоматически подтягивать выплату до указаннонр минимума. Однако на практике, как предостерегает Дмитрий Корсун, значительное число пожилых людей вообще не контролирует состояние своего пенсионного дела, поэтому они продолжают получать заниженные суммы, хотя имеют законное право на перерасчет и доплату.

Автоматические возрастные надбавки после 70 лет

Единственная категория выплат, которая действительно не требует посещения государственных учреждений — это ежемесячные компенсационные возрастные доплаты. Пенсионный фонд самостоятельно рассчитывает и добавляет эти средства к основной сумме, ориентируясь на данные паспорта:

при достижении 70 лет — прибавляются 300 гривен;

после исполнения 75 лет — сумма возрастает до 456 гривен;

после 80 лет — ежемесячная доплата составляет 570 гривен.

Механизм начисления денег за сверхурочный стаж

В текущем 2026 году критерии для определения базового стажа остаются четкими — женщинам необходимо официально отработать 30 лет, а мужчинам — 35 лет. Все отработанные годы сверх этих показателей считаются сверхстажем.

Если гражданин после выполнения этой нормы и выхода на пенсию решает продолжать свою трудовую деятельность, государство должно начислять ему дополнительный бонус за каждый отработанный год. Максимальный размер такой надбавки составляет до 25,95 гривен за один сверхурочный год работы.

Специальные доплаты за особые заслуги перед Украиной

Отдельные категории граждан имеют полное право на существенное финансовое повышение благодаря особым достижениям. К этому списку принадлежат Герои Украины, почетные доноры, женщины с почетным званием «Мать-героиня», выдающиеся спортсмены и другие лица, имеющие государственные награды.

Дмитрий Корсун подчеркивает, что именно эти деньги пенсионеры теряют чаще всего. Государство не назначает такие специфические надбавки автоматически. Чтобы получить финансовое повышение, гражданину необходимо лично обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда, написать соответствующее заявление и предоставить официальные удостоверения или документы, которые документально подтверждают право на преференции.

Финансовая помощь для одиноких людей старше 80 лет

Украинцы, которые достигли 80-летнего возраста и по состоянию здоровья нуждаются в постоянной посторонней помощи, имеют законное право на ежемесячное оформление дополнительной денежной выплаты, которая составляет примерно 1 038 гривен.

Для успешного назначения этой помощи действуют два суровых условия — пенсионер должен проживать абсолютно самостоятельно и должен предоставить официальное медицинское подтверждение о необходимости регулярного ухода. Юрист отмечает, что из-за излишне запутанных бюрократических процедур, отсутствия актуальной информации или отсутствия нужных справок пожилые люди очень часто вообще отказываются от оформления этих денег.

Особые пенсионные гарантии для участников боевых действий (УБД)

Для граждан с действующим статусом участника боевых действий в Украине предусмотрен отдельный пакет значимых социальных и пенсионных гарантий. Законодательство четко регулирует следующие финансовые нормы:

минимальный размер пенсионной выплаты для УБД не может быть менее 5 528 гривен;

гарантированная обязательная ежемесячная фиксированная надбавка составляет 648,75 гривен;

предусмотрены дополнительные денежные бонусы за наличие государственных наград или установленную инвалидность, связанную с выполнением служебных обязанностей.

Однако наличие самого удостоверения УБД не гарантирует, что ПФУ уже учел абсолютно все эти коэффициенты во время калькуляции выплаты. Специалисты настоятельно рекомендуют военным пенсионерам лично проверять свои пенсионные дела и подробно уточнять у специалистов фонда, были ли внесены абсолютно все необходимые сведения в электронную базу данных.

Дмитрий Корсун отмечает, что главными факторами регулярного недополучения денег становятся технические ошибки при подсчете страхового стажа, неучтенный льготный статус лица, подача неполного пакета документов или банальное отсутствие официального заявления в территориальные органы Пенсионного фонда Украины.

