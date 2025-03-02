Почему ускорилась инфляция в Украине и что подорожало

Производство продукции в первом месяце текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 32,5%. Цены на территории Украины выросли на 34,8%, за пределы страны – на 16,8%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Что больше всего подорожало

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 20,6%, в том числе в пределах Украины – на 17,5%, за пределы Украины – на 33,0%

Больше всего подорожало производство молочных продуктов — на 22,3%

Производство хлеба, хлебобулочных и мучных изделий выросло в цене на 15,4%

В производстве мяса цены подскочили на 12,0%

Производство напитков подорожало на 8,2%

Производство сахара подешевело за год на 0,3%

По прогнозам НБУ, инфляция начнет снижаться не раньше весны 2025 года. Как заявил глава Нацбака Андрей Пышный, ценовое давление будет сохраняться в последующие месяцы из-за высоких цен на продукты. К концу 2025 года инфляция замедлится до 6,9% и вернется к целевому показателю в 5% в 2026 году.

Но помимо цен на продукты на общий показатель инфляции будут также влиять большие бюджетные расходы.

Как отдельный фактор, влияющий на цены, в НБУ называют и увеличение энергодефицита во время отопительного сезона, когда, например, получение электричества из генераторов удорожает производство.

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