Почему ускорилась инфляция в Украине и что подорожало

Больше всего подорожала молочка.
Производство продукции в первом месяце текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 32,5%. Цены на территории Украины выросли на 34,8%, за пределы страны – на 16,8%.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
Что больше всего подорожало
- В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 20,6%, в том числе в пределах Украины – на 17,5%, за пределы Украины – на 33,0%
- Больше всего подорожало производство молочных продуктов — на 22,3%
- Производство хлеба, хлебобулочных и мучных изделий выросло в цене на 15,4%
- В производстве мяса цены подскочили на 12,0%
- Производство напитков подорожало на 8,2%
- Производство сахара подешевело за год на 0,3%
По прогнозам НБУ, инфляция начнет снижаться не раньше весны 2025 года. Как заявил глава Нацбака Андрей Пышный, ценовое давление будет сохраняться в последующие месяцы из-за высоких цен на продукты. К концу 2025 года инфляция замедлится до 6,9% и вернется к целевому показателю в 5% в 2026 году.
Но помимо цен на продукты на общий показатель инфляции будут также влиять большие бюджетные расходы.
Как отдельный фактор, влияющий на цены, в НБУ называют и увеличение энергодефицита во время отопительного сезона, когда, например, получение электричества из генераторов удорожает производство.
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