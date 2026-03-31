Почему в 2026 году хранить деньги в долларах стало невыгодно: эксперты назвали альтернативу

Традиционная «тихая гавань» для украинских сбережений — американский доллар — в 2026 году стремительно теряет свою привлекательность. Пока население привычно следит за табло обменников, финансовые аналитики констатируют: альтернативные инструменты, такие как облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), дают стабильно более высокую прибыль.

Об этом пишет инвестиционная компания ICU.

С начала 2026 г. национальная валюта потеряла около 4% своей стоимости. Эксперты компании связывают это с внешними факторами: геополитическим напряжением и нестабильностью на энергетических рынках. Однако специалисты призывают не поддаваться панике.

Национальный банк Украины (НБУ) полностью контролирует ситуацию. Регулятор активно вмешивается в валютный рынок, проводя интервенции по резервам. Ожидается, что золотовалютные резервы страны в течение года не будут опускаться ниже отметки в 50 миллиардов долларов, что является мощным предохранителем от резких оползней.

Главная проблема валютных сбережений сегодня — их низкая доходность. Доход инвестора в доллар зависит исключительно от курсовой разницы. Аналитики провели четкий расчет: при текущем курсе около 44 грн/долл., валюта станет выгоднее гривневых инструментов только при одном условии.

«Для того чтобы инвестиция в валюту превзошла альтернативы, курс должен подняться примерно до 51 грн в год. Такой сценарий пока выглядит маловероятным», — отмечают ICU.

В противоположность этому, ОВГЗ сейчас предлагают около 15,5% годовых. Даже если гривна продолжит умеренно девальвировать, инвестор в гособлигации все равно останется в плюсе.

Надежность гривневых инструментов подкрепляется не только золотым запасом НБУ, но и обещаниями международных партнеров. Украина рассчитывает на крупные транши от МВФ и Европейского Союза, что позволит удерживать курс в прогнозируемых пределах.

ОВГЗ считаются одним из самых безопасных вариантов, ведь их выплату гарантирует государство. В отличие от непредсказуемого валютного рынка, доходность здесь фиксирована и ясна уже в момент покупки.

Как распорядиться деньгами в 2026 году

Кроме облигаций, эксперты выделяют еще несколько вариантов для тех, кто стремится сохранить капитал:

Гривневые депозиты: банки предлагают повышенные ставки для привлечения ликвидности;

Недвижимость: инвестиции в крупные города остаются актуальными;

Диверсификация: распределение сбережений между несколькими инструментами для минимизации рисков.

В 2026 году стратегия «купить доллары и положить под матрас» окончательно проигрывает продуманному инвестированию в национальную экономику.

Напомним, согласно закону о Государственном бюджете, от 1 апреля 2026 года прожиточный минимум в Украине останется неизменным, поскольку его размер был зафиксирован в начале года.

По состоянию на 2026 год средний показатель на одного человека составляет 3 209 грн. Для детей до 6 лет он определен на уровне 2 817 грн, для детей от 6 до 18 лет — 3 512 грн, для трудоспособных лиц — 3 328 грн, а для лиц, потерявших трудоспособность — 2 595 грн.

Прожиточный минимум используется для расчета ряда социальных выплат, в том числе помощи малоимущим, алиментов, социальных гарантий и индексации доходов, а также влияет на отдельные штрафы и административные платежи.

В то же время, этот показатель не влияет на размер минимальной заработной платы, налоги для бизнеса и единый социальный взнос, которые определяются отдельно.