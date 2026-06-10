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Почему в Украине продолжают расти цены на продукты и услуги: в НБУ удивили причинами
В мае был стремительный рост цен на гречку и пшено.
Несмотря на то, что в мае инфляция замедлилась, цены на некоторые продукты и услуги продолжают расти. Главная причина — увеличение расходов бизнеса на коммунальные услуги, заработную плату и логистику.
Об этом говорится в комментарии Национального банка относительно уровня инфляции в мае 2026 года.
В Нацбанке отметили: в мае инфляция упала до 8,2% в годовом исчислении. Однако в месячном исчислении цены выросли на 0,9%.
Какие продукты подорожали в мае
В мае был стремительный рост цен на гречку и пшено. Причина, которую называют в НБУ — ограниченное предложение, высокая себестоимость переработки и стабильный спрос.
Кроме того, выросли цены:
на свинину, однако несущественно благодаря увеличению предложения внутренней и импортной продукции.
на курятину также росли медленнее.
на огурцы — медленнее из-за увеличения предложения на фоне сдержанного спроса.
Также выросли в стоимости:
подсолнечное масло дорожало из-за дефицита сырья и частичной приостановки производства на отдельных заводах вследствие низкой рентабельности переработки,
хлеб — вследствие роста стоимости сырья, упаковочных материалов и логистики на фоне подорожания горючего,
рыба и морепродукты — из-за повышения цен на горючее и расходов на хранение.
Что с ценами на топливо
Согласно отчету, инфляция топлива в мае ускорилась до 38,7%. В частности, продолжался рост цен на бензин, в то же время дизельное горючее и автомобильный газ подешевели.
Выросла стоимость в транспорте и на бьюти-процедуры
Из-за роста расходов бизнеса на горючее, оплату труда и электроэнергию инфляция услуг ускорилась до 13,6%. Подорожали отдельные транспортные услуги, в частности, перевозка вещей, техобслуживание авто и курсы вождения, а также услуги досуга и красоты. Подорожание проезда в городском транспорте в ряде областных центров обусловлено, прежде всего, высокими ценами на горючее.
Тем временем не росли цены на услуги такси, ресторанов, кафе и заведений быстрого питания.
Ранее мы рассказывали о ценах на бензин и дизель на 10 июня. Некоторые сети АЗС снизили стоимость горючего.