Почему в Украине продолжают расти цены на продукты и услуги: в НБУ удивили причинами

Цены на продукты в Украине / © Pixabay

Реклама

Несмотря на то, что в мае инфляция замедлилась, цены на некоторые продукты и услуги продолжают расти. Главная причина — увеличение расходов бизнеса на коммунальные услуги, заработную плату и логистику.

Об этом говорится в комментарии Национального банка относительно уровня инфляции в мае 2026 года.

В Нацбанке отметили: в мае инфляция упала до 8,2% в годовом исчислении. Однако в месячном исчислении цены выросли на 0,9%.

Реклама

Какие продукты подорожали в мае

В мае был стремительный рост цен на гречку и пшено. Причина, которую называют в НБУ — ограниченное предложение, высокая себестоимость переработки и стабильный спрос.

Кроме того, выросли цены:

на свинину, однако несущественно благодаря увеличению предложения внутренней и импортной продукции.

на курятину также росли медленнее.

на огурцы — медленнее из-за увеличения предложения на фоне сдержанного спроса.

Также выросли в стоимости:

подсолнечное масло дорожало из-за дефицита сырья и частичной приостановки производства на отдельных заводах вследствие низкой рентабельности переработки,

хлеб — вследствие роста стоимости сырья, упаковочных материалов и логистики на фоне подорожания горючего,

рыба и морепродукты — из-за повышения цен на горючее и расходов на хранение.

Что с ценами на топливо

Согласно отчету, инфляция топлива в мае ускорилась до 38,7%. В частности, продолжался рост цен на бензин, в то же время дизельное горючее и автомобильный газ подешевели.

Реклама

Выросла стоимость в транспорте и на бьюти-процедуры

Из-за роста расходов бизнеса на горючее, оплату труда и электроэнергию инфляция услуг ускорилась до 13,6%. Подорожали отдельные транспортные услуги, в частности, перевозка вещей, техобслуживание авто и курсы вождения, а также услуги досуга и красоты. Подорожание проезда в городском транспорте в ряде областных центров обусловлено, прежде всего, высокими ценами на горючее.

Тем временем не росли цены на услуги такси, ресторанов, кафе и заведений быстрого питания.

Ранее мы рассказывали о ценах на бензин и дизель на 10 июня. Некоторые сети АЗС снизили стоимость горючего.

Новости партнеров