Почему в Украине растут цены: инвестиционный банкир Фурса удивил ответом

Сергей Фурса отметил, что в этом году заработная плата имеет рекордный рост по сравнению с прошлыми.

В Украине растут цены из-за стремительного увеличения зарплат.

Такое мнение высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире телеканала "Киев24".

Фурса подчеркнул, что в этом году заработная плата имеет рекордный рост по сравнению с прошлыми.

Что касается инфляции, отметил банкир, то она будет увеличиваться до первого квартала 2025 года, затем пойдет на убыль.

Ранее сообщалось, что украинцам следует затянуть пояса, поскольку зимой подорожают некоторые продукты. К слову, цены на овощи, хлеб и ряд других продуктовых товаров уже бьют по нашим кошелькам.

Что есть? Украинцы массово экономят на еде! Почему растут цены?

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