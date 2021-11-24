Почему в Украине существенно растет курс доллара: объяснение главы Рады НБУ

Глава Рады НБУ уверяет об экономической стабильности в стране.
В Украине вторую неделю подряд ослабляется обменный курс гривны по отношению к доллару США. За последнюю неделю она снизилась на 1,7%.
Причины такого роста курса доллара назвал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин.
По его словам, динамика курса доллара определяется преобладанием спроса на иностранную валюту клиентами банков. "Несмотря на увеличение предложения иностранной валюты от экспортеров (аграрная и металлургическая отрасли), рост спроса на нее (в том числе с учетом высокой стоимости импортируемых энергоносителей на международных рынках и слабого спроса нерезидентов на государственные ценные бумаги) определяют нисходящую динамику курса гривны ", — написал Данилишин.
По данным Богдана Данилишина, на наличном сегменте чистый спрос на иностранную валюту со стороны физических лиц растет и с начала ноября достиг почти 200 млн долларов США. Чистая покупка банками наличной иностранной валюты с начала года сократилась до 1 млрд долларов США.
Он уверяет, что макроэкономическую и финансовую стабильность в Украине будет поддерживать поступление первого транша МВФ в размере около 700 млн. долларов США.
Напомним, 24 ноября Украина получила второй транш кредита от Международного валютного фонда (МВФ) почти в размере $700 млн. по программе stand-by. Эти средства будут направлены на поддержание стабильности финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19.
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