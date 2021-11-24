Почему в Украине существенно растет курс доллара: объяснение главы Рады НБУ

Глава Рады НБУ уверяет об экономической стабильности в стране.

В Украине вторую неделю подряд ослабляется обменный курс гривны по отношению к доллару США. За последнюю неделю она снизилась на 1,7%.

Причины такого роста курса доллара назвал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин.

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По его словам, динамика курса доллара определяется преобладанием спроса на иностранную валюту клиентами банков. "Несмотря на увеличение предложения иностранной валюты от экспортеров (аграрная и металлургическая отрасли), рост спроса на нее (в том числе с учетом высокой стоимости импортируемых энергоносителей на международных рынках и слабого спроса нерезидентов на государственные ценные бумаги) определяют нисходящую динамику курса гривны ", — написал Данилишин.

По данным Богдана Данилишина, на наличном сегменте чистый спрос на иностранную валюту со стороны физических лиц растет и с начала ноября достиг почти 200 млн долларов США. Чистая покупка банками наличной иностранной валюты с начала года сократилась до 1 млрд долларов США.

Он уверяет, что макроэкономическую и финансовую стабильность в Украине будет поддерживать поступление первого транша МВФ в размере около 700 млн. долларов США.

Напомним, 24 ноября Украина получила второй транш кредита от Международного валютного фонда (МВФ) почти в размере $700 млн. по программе stand-by. Эти средства будут направлены на поддержание стабильности финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19.

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