Почему вы платите за свет, который отключают на 10 часов: YASNO объясняет "скрытые" причины

Выключили на пол суток, а сумма та же? Почему ваш счет за свет не уменьшается во время блекаутов / © ТСН.ua

Реклама

В Украине из-за постоянных атак врага на объекты энергетической инфраструктуры продолжаются отключение света. Иногда отключения могут быть по 10 и более часов в сутки. В то же время многие украинцы не фиксируют уменьшение суммы в счетах за свет.

Почему так происходит и как реально воспользоваться отсутствием света в пользу уменьшения счета, рассказали в YASNO.

Там утверждают, что когда уменьшается потребление электроэнергии, уменьшается и сумма к уплате. Если вы этого не наблюдаете, на это есть несколько причин:

Реклама

Пользователь не передал своевременное показание электросчетчика и расчет потребленной электроэнергии происходит по среднесуточному потреблению. Чтобы этого избежать и получать расчеты за фактически потребленную электроэнергию, достаточно ежемесячно в установленные сроки передавать показания

Многие мощные электроприборы включаются одновременно сразу после появления света, что создает резкий скачок потребления. Поэтому нужно включать приборы постепенно, особенно в течение первых 30 минут

Из-за понижения температуры пользователи включают электроприборы для обогрева помещения (теплый пол, обогреватели и др.), когда есть свет, тем самым увеличивая потребление.

«Каждая семья реально может снизить потребление электроэнергии на 25-30% без значительной потери в комфорте. Достаточно начать более правильно использовать электроприборы. Вынужденные меры по отключениям могут этому способствовать в определенной степени, но если не менять подход к потреблению, то вы все равно, когда включают свет, будете наверстывать привычное потребление«, — сказал Сергей Коваленко, генеральный директор YASNO.

Раньше мы писали, где и когда не будет электричества 25 ноября.