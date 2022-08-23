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Почти 1 трлн грн: Шмыгаль рассказал о расходах бюджета за полгода войны

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Почти 1 трлн грн: Шмыгаль рассказал о расходах бюджета за полгода войны

Фото: pixabay.com

За шесть месяцев войны, начатой Россией 24 февраля, расходы государственного бюджета Украины составили почти один триллион гривен.

Более 40% всех расходов из государственного бюджета – это потребности армии. Наибольше средства были потрачены на оборону и безопасность государства – 420 млрд грн.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

В частности, 288 млрд грн было выделено на зарплаты военных, а 135 млрд грн – на приобретение и ремонт военной техники, закупку боеприпасов и продукции оборонного назначения.

"Сегодня украинцы сознательны, как никогда. Украинский бизнес и украинские граждане, несмотря на сложности, платят налоги, ведь знают — так они помогают армии и нашим военным. Другие расходы государства финансируются за счет помощи наших международных союзников и заимствований через военные облигации", — подчеркнул руководитель Кабмина.

Напомним, эксперт по экономическим и политическим вопросам Георгий Биркадзе считает, что в следующем году бюджет Украины будет с дефицитом. Стране для преодоления глубокого кризиса из-за войны войны с Россией следует срочно перезапускать экономику, возвращая людей домой и предоставляя соответствующее кредитование для стимулирования процессов.

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