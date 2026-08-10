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Почти 100 грн за литр?: сколько водителям придется заплатить за топливо сегодня
Цены на горючее в Украине 10 августа почти не изменились. В то же время, разница в стоимости бензина А-95 между сетями АЗС достигает почти 5,8 грн за литр.
Сегодня, 10 августа, ведущие украинские сети АЗС показали свежие ценники на топливо. К счастью, для водителей сегодня почти ничего не изменилось, поскольку стоимость всех видов топлива практически осталась прежней. Средняя стоимость бензина А-95 составляет около 81,67 грн/л, а дизеля — 91,56 грн/л.
Больше сообщает «Главком».
Цены на топливо 10 августа: сколько стоит дизель
Ситуация на рынке топлива в Украине остается относительно стабильной. Хотя со вчера стоимость горючего почти не изменилась, ценовой разрыв между сетями остается существенным.
Самые высокие цены на бензин и дизель имеют заправки «ОККО», WOG и Socar. Более демократичные варианты предлагают в сетях «Укрнафта» и «БРСМ-Нафта».
Стоимость топлива на АЗС 10 августа:
UPG: А-95 — 79,90; А-95+ — 81,90; ДТ — 90,90; ДТ+ — 92,90; А-100 — 88,90; газ — 42,90.
ОККО: А-95 — 82,90; А-95+ — 85,90; ДТ — 93,90; ДТ+ — 96,90; А-100 — 92,90; газ — 43,90.
WOG: А-95 — 83,50; А-95+ — 85,90; ДТ — 93,80; ДТ+ — 96,80; А-100 — 92,90; газ — 44,50.
KLO: А-95 — 81,10; А-95+ — 83,20; ДТ — 93,90; ДТ+ — 96,60; А-100 — 90,20; А-92 — 78,90; газ — 44,90.
SOCAR: А-95 — 85,40; А-95+ — 88,40; ДТ — 95,90; ДТ+ — 98,90; А-100 — 95,40; газ — 43,90.
Укрнафта: А-95 — 79,90; А-95+ — 82,90; ДТ — 89,90; ДТ+ — 91,90; А-92 — 77,90; газ — 42,90.
БРСМ-Нафта: А-95 — 79,63; ДТ — 91,04; газ — 41,39.
Разница в цене на самое популярное топливо А-95 между самой дешевой и самой дорогой сетью составляет почти 5,8 грн на каждом литре. Стоимость стандартного дизеля в среднем на 10 грн выше бензина А-95.
Бензин А-92 остается представлен только в двух сетях АЗС: KLO и «Укрнафта». Марка постепенно выходит из массового потребления.
Удорожает ли топливо до 100 гривен
Напомним, цена топлива в Украине может приблизиться к 100 гривен за литр, но этого психологического рубежа удастся избежать, если стоимость не достигнет этой отметки до конца лета.
По словам финансового аналитика и экономиста Алексея Куща, украинский топливный рынок находится под давлением как глобальных, так и внутренних факторов.
Одним из ключевых рисков эксперт назвал массовое уничтожение российскими ударами автозаправочных станций и бензовозов, в первую очередь на Левобережье. Поэтому сети АЗС теряют возможность продавать топливо и сопутствующие товары и услуги, такие как кофе, еда и товары в магазинах, которые обеспечивали значительную часть их доходов.
Экономист подчеркнул, что передвижные заправки, используемые после разрушения стационарных АЗС, лишены возможности получать прибыль от продажи сопутствующих товаров.