Почти 100 субъектов: кто попал под новые санкции США против России

При заключении перечня ограничений был учтен ряд предложений санкционной группы Макфола-Ермака.
В среду, 15 января, Соединенные Штаты объявили новый пакет санкций против предприятий, компаний и отдельных лиц, причастных к поддержке военной машины Российской Федерации. Всего в списке около 100 субъектов.
Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
По его словам, при заключении перечня ограничений, направленных на усиление давления на РФ из-за ее агрессии и нарушения международного права, был учтен ряд предложений санкционной группы Макфола-Ермака.
В список вошли ключевые предприятия, компании, иностранные партнеры и отдельные лица, причастные к поддержке военной машины РФ, финансовым махинациям и нарушению санкционных режимов.
Под санкции попали банки, связанные с обходом ограничений, среди которых – Keremet Bank, финансовое учреждение в Кыргызстане, сотрудничавшее с российскими официальными лицами для обхода санкций.
Также под ограничения попали:
- ФГУП "Запорожская Атомная Электростанция" и ее генеральный директор В. Исаев — структура, созданная для незаконного управления оккупированной ЗАЭС;
- две дочерние компании "Росатома": НПО "Центротех" и ФГУП "Горно-химический комбинат";
- более 25 российских оборонных компаний, таких как Серовский механический завод, ННПО имени М.В. Фрунзе, Саранский приборостроительный завод;
- иностранные компании из Китая, Турции, ОАЭ и Малайзии, поставлявшие миллионные партии товаров российским подсанкционным предприятиям;
- почти 30 российских компаний, занимающихся закупкой и дистрибуцией подсанкционных товаров, в том числе для производства дронов ZALA;
- Викторов, адвокат, способствовавший сокрытию активов Ротенбергов через международные инвестиции, и связанные с ним компании, включая управляющую компанию Evocorp;
- Козлов, телохранитель и бенефициар части компаний Бориса Ротенберга;
- около 25 металлургических предприятий РФ, в том числе Каменск-Уральский металлургический завод, Терра Сталь Групп и компании группы Керамакс;
- турецкая судостроительная верфь KUZEY STAR SHIPYARD, которая построила плавучий док для обслуживания атомных ледоколов РФ.
"Санкции направлены на подрыв финансовых и технологических возможностей РФ для ведения войны и обхода существующих ограничений. Я благодарен нашим экспертам за работу по исследованию компонентов в российском оружии. Это большая работа, вы молодцы”, — написал в своем сообщении Андрей Ермак.
Напомним, после введения санкций со стороны США три танкера с более 2 млн баррелей российской нефти плавают в водах у Китая.
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