Почти 100 субъектов: кто попал под новые санкции США против России

В среду, 15 января, Соединенные Штаты объявили новый пакет санкций против предприятий, компаний и отдельных лиц, причастных к поддержке военной машины Российской Федерации. Всего в списке около 100 субъектов.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, при заключении перечня ограничений, направленных на усиление давления на РФ из-за ее агрессии и нарушения международного права, был учтен ряд предложений санкционной группы Макфола-Ермака.

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В список вошли ключевые предприятия, компании, иностранные партнеры и отдельные лица, причастные к поддержке военной машины РФ, финансовым махинациям и нарушению санкционных режимов.

Под санкции попали банки, связанные с обходом ограничений, среди которых – Keremet Bank, финансовое учреждение в Кыргызстане, сотрудничавшее с российскими официальными лицами для обхода санкций.

Также под ограничения попали:

ФГУП "Запорожская Атомная Электростанция" и ее генеральный директор В. Исаев — структура, созданная для незаконного управления оккупированной ЗАЭС;

две дочерние компании "Росатома": НПО "Центротех" и ФГУП "Горно-химический комбинат";

более 25 российских оборонных компаний, таких как Серовский механический завод, ННПО имени М.В. Фрунзе, Саранский приборостроительный завод;

иностранные компании из Китая, Турции, ОАЭ и Малайзии, поставлявшие миллионные партии товаров российским подсанкционным предприятиям;

почти 30 российских компаний, занимающихся закупкой и дистрибуцией подсанкционных товаров, в том числе для производства дронов ZALA;

Викторов, адвокат, способствовавший сокрытию активов Ротенбергов через международные инвестиции, и связанные с ним компании, включая управляющую компанию Evocorp;

Козлов, телохранитель и бенефициар части компаний Бориса Ротенберга;

около 25 металлургических предприятий РФ, в том числе Каменск-Уральский металлургический завод, Терра Сталь Групп и компании группы Керамакс;

турецкая судостроительная верфь KUZEY STAR SHIPYARD, которая построила плавучий док для обслуживания атомных ледоколов РФ.

"Санкции направлены на подрыв финансовых и технологических возможностей РФ для ведения войны и обхода существующих ограничений. Я благодарен нашим экспертам за работу по исследованию компонентов в российском оружии. Это большая работа, вы молодцы”, — написал в своем сообщении Андрей Ермак.

Напомним, после введения санкций со стороны США три танкера с более 2 млн баррелей российской нефти плавают в водах у Китая.

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