- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 17
- Время на прочтение
- 2 мин
Почти 19 миллиардов гривен заплатил в бюджет Украины Метинвест Ахметова в 2025 году
Компания Метинвест Рината Ахметова, с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, в 2025 году уплатила 18,7 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.
Наибольшая по объему отчислений – плата за пользование недрами в размере 4,6 млрд грн. На втором месте – 3,5 млрд грн единого социального взноса, а на третьей позиции – 3,2 млрд грн налога на доходы физических лиц.
Кроме того, украинские предприятия Метинвеста в прошлом году перечислили 1,9 млрд грн налога на прибыль и 690 млн грн экологического налога. Налог на добавленную стоимость вырос на 18% против показателей прошлого года, почти до 2 млрд грн, а плата за землю — на 10%, до 1,4 млрд грн, а военный сбор - почти втрое, до 916 млн грн.
«Война и глобальные вызовы изменили бизнес реальность и заставили нас работать по-новому. Но роль металлургии остается стратегической: она продолжает держать экономику, обеспечивает валютную выручку и наполняет бюджет. Как крупнейшая компания отрасли Метинвест продолжает работать, поддерживать регионы и помогать армии. И мы не остановимся – потому что верим в Украину и работаем ради ее будущего», – говорит генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.
Напомним, в 2024 году Метинвест перечислил в бюджеты всех уровней в Украине 19,8 млрд грн налогов и сборов. Всего за четыре года полномасштабного вторжения Группа поддержала экономику страны на сумму около 74 млрд грн.
Общая помощь Метинвесту Украине с начала полномасштабного вторжения составляет 9,3 млрд грн, из них 4,9 млрд грн – помощь армии в рамках инициативы Стальной фронт Рината Ахметова.
Кроме того, Метинвест является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 он вложил более 28 млрд гривен инвестиций. Также компания названа лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на нее приходится почти треть ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса. Компания ввела инициативу Steel Force, которая направлена на подготовку нового поколения специалистов, участвующих в восстановлении украинской промышленности после войны.