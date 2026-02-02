Почти 19 миллиардов гривен заплатил в бюджет Украины Метинвест Ахметова в 2025 году

Реклама

Наибольшая по объему отчислений – плата за пользование недрами в размере 4,6 млрд грн. На втором месте – 3,5 млрд грн единого социального взноса, а на третьей позиции – 3,2 млрд грн налога на доходы физических лиц.

Кроме того, украинские предприятия Метинвеста в прошлом году перечислили 1,9 млрд грн налога на прибыль и 690 млн грн экологического налога. Налог на добавленную стоимость вырос на 18% против показателей прошлого года, почти до 2 млрд грн, а плата за землю — на 10%, до 1,4 млрд грн, а военный сбор - почти втрое, до 916 млн грн.

«Война и глобальные вызовы изменили бизнес реальность и заставили нас работать по-новому. Но роль металлургии остается стратегической: она продолжает держать экономику, обеспечивает валютную выручку и наполняет бюджет. Как крупнейшая компания отрасли Метинвест продолжает работать, поддерживать регионы и помогать армии. И мы не остановимся – потому что верим в Украину и работаем ради ее будущего», – говорит генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Реклама

Напомним, в 2024 году Метинвест перечислил в бюджеты всех уровней в Украине 19,8 млрд грн налогов и сборов. Всего за четыре года полномасштабного вторжения Группа поддержала экономику страны на сумму около 74 млрд грн.

Общая помощь Метинвесту Украине с начала полномасштабного вторжения составляет 9,3 млрд грн, из них 4,9 млрд грн – помощь армии в рамках инициативы Стальной фронт Рината Ахметова.

Кроме того, Метинвест является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 он вложил более 28 млрд гривен инвестиций. Также компания названа лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на нее приходится почти треть ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса. Компания ввела инициативу Steel Force, которая направлена на подготовку нового поколения специалистов, участвующих в восстановлении украинской промышленности после войны.