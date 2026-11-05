Почти 26 тыс. грн ежемесячно: кто может получать выплату и как ее оформить

25 941 гривна ежемесячно

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Некоторые категории украинцев могут получать от государства ежемесячную денежную выплату в размере 25 941 грн. Речь идет о гражданах, которым присвоили звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» за участие в защите суверенитета и территориальной целостности страны.

Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области.

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Однако деньги не начисляются автоматически после получения награды. Чтобы оформить помощь, нужно лично обратиться в Пенсионный фонд с заявлением.

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Кто может получать около 26 тыс. грн

Право на ежемесячную денежную выплату украинцы, которым с 2014 года присвоили звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».

Важное условие — непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Соответствующее право закреплено в статье 4 Закона №2454-IX.

Каков размер выплаты 2026 года

Сумма пособия зависит от минимальной заработной платы и равна трем ее размерам.

Поскольку с 1 января 2026 года минимальная зарплата составляет 8647 гривен, ежемесячная выплата равна:

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минимальная зарплата — 8647 грн;

коэффициент для расчета — 3;

общая сумма — 25 941 грн в месяц.

Это начисленная сумма до возможных удержаний. Расчет производится в соответствии с Государственным бюджетом Украины на 2026 год.

Как оформить денежную помощь

Для назначения выплаты следует подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Украины и добавить необходимые документы.

После получения заявления и полного пакета документов ПФУ рассматривает их в течение 10 рабочих дней.

Тем временем , в Украине пенсионерам повысят надбавку за стаж. Повышение связано с запланированным ростом прожиточного минимума.

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