- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 1738
- Время на прочтение
- 2 мин
Почти 26 тыс. грн ежемесячно: кто может получать выплату и как ее оформить
Денежную помощь назначают со дня обращения в Пенсионный фонд.
Некоторые категории украинцев могут получать от государства ежемесячную денежную выплату в размере 25 941 грн. Речь идет о гражданах, которым присвоили звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» за участие в защите суверенитета и территориальной целостности страны.
Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области.
Однако деньги не начисляются автоматически после получения награды. Чтобы оформить помощь, нужно лично обратиться в Пенсионный фонд с заявлением.
Кто может получать около 26 тыс. грн
Право на ежемесячную денежную выплату украинцы, которым с 2014 года присвоили звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».
Важное условие — непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Соответствующее право закреплено в статье 4 Закона №2454-IX.
Каков размер выплаты 2026 года
Сумма пособия зависит от минимальной заработной платы и равна трем ее размерам.
Поскольку с 1 января 2026 года минимальная зарплата составляет 8647 гривен, ежемесячная выплата равна:
минимальная зарплата — 8647 грн;
коэффициент для расчета — 3;
общая сумма — 25 941 грн в месяц.
Это начисленная сумма до возможных удержаний. Расчет производится в соответствии с Государственным бюджетом Украины на 2026 год.
Как оформить денежную помощь
Для назначения выплаты следует подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Украины и добавить необходимые документы.
После получения заявления и полного пакета документов ПФУ рассматривает их в течение 10 рабочих дней.
Тем временем , в Украине пенсионерам повысят надбавку за стаж. Повышение связано с запланированным ростом прожиточного минимума.