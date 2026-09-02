Почти 2600 грн до пенсии ежемесячно: кто может получить доплату в 2026 году

Деньги

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2026 часть неработающих пенсионеров может получать ежемесячную доплату к пенсии в размере 2595 грн. Речь идет о людях, постоянно проживающих в зоне безусловного (обязательного) отселения или в зоне гарантированного добровольного отселения.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

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Право на такую доплату имеют пенсионеры, которые проживали или работали в этих зонах по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 по 1 января 1993 года и поэтому получили статус лица, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы.

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Размер доплаты в 2026 году составляет 2595 грн.

Кто не получит доплату

Выплату не назначают людям, которые после аварии на ЧАЭС выехали за пределы соответствующих зон, а затем вернулись на постоянное проживание.

Также доплата не предусмотрена для тех, кто зарегистрировался или переехал в эти зоны уже после аварии на Чернобыльской АЭС.

Как подтвердить право на выплату

Если в государственных реестрах нет информации о проживании человека в соответствующей зоне на 26 апреля 1986 года или в период до 1 января 1993 года, это может установить Пенсионный фонд.

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Для этого будут учитываться, в частности, наличие статуса лица, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы, а также отсутствие в государственных реестрах данных об изменении места жительства после 1 января 1993 года.

Пенсии в Украине — последние новости

В сентябре 2026 года часть пенсионеров получит повышенные выплаты. В частности, автоматические надбавки предусмотрены по возрасту и стажу: украинцам от 70 до 74 лет прибавят 300 грн.

Отдельные пенсионеры могут получать на 20% больше, если проживают в населенных пунктах, официально имеющих статус горных.

Для людей с инвалидностью в результате Чернобыльской катастрофы пенсионные выплаты могут превышать 20 тысяч гривен. Их минимальный размер зависит от группы инвалидности и рассчитывается как часть средней заработной платы в Украине.

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