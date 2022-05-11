Почти 5 млн украинцев остались без работы из-за войны: аналитики МОТ прогнозируют, что будет дальше

Почти 5 млн украинцев остались без работы из-за войны: аналитики МОТ прогнозируют, что будет дальше

В Украине с начала полномасштабного вторжения России было потеряно 4,8 млн. рабочих мест. Если боевые действия прекратятся немедленно, может наступить быстрое восстановление с возвратом 3,4 млн. рабочих мест.

В случае дальнейшего обострения войны в Украине потери рабочих мест достигнут 7 млн.

Об этом говорится в отчете аналитиков Международной организации труда (МОТ).

Согласно отчету, с начала войны из Украины в соседние страны выехали 5,2 млн беженцев, из них 2,75 млн – это люди трудоспособного возраста. Среди трудоспособных 1,2 млн человек (43,5%) ранее работали, потеряли работу или уволились.

"В ответ на эти потери правительство Украины до сих пор прилагало значительные усилия для поддержания работоспособности национальной системы социальной защиты, гарантируя выплату помощи, в том числе внутренне перемещенным лицам", — отметили в МОТ.

Аналитики также прогнозируют, что война в Украине может повлиять на рынок труда и в соседних странах – Венгрии, Молдове, Польше, Румынии и Словакии. Так, если боевые действия будут продолжаться, украинские беженцы будут вынуждены дольше оставаться за границей. А это будет дополнительно давить на рынок труда и системы социальной защиты в этих соседних государствах, и увеличит безработицу во многих из них.

Напомним, за сутки 10 мая в Украину вернулись 34 тыс. человек, а уехали из страны – 29 тыс.

Как найти работу в Польше украинским беженцам

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