Почти 650 грн до пенсии ежемесячно: кто из украинцев гарантированно получит надбавку

Пенсия. / © Национальный банк Украины

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В Украине некоторые граждане могут получать до пенсии дополнительные выплаты от государства и некоторые льготы. В частности, речь идет о ежемесячных надбавках, гарантированном минимальном размере пенсии и праве на досрочный выход на заслуженный отдых.

Кто имеет право на доплату в 647 гривен ежемесячно, еще гарантии предусмотренные законом, сообщает издание Новости.LIVE.

По закону «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», участники боевых действий ежемесячно получают прибавку к пенсии в размере 25% от минимальной пенсии по возрасту. Поскольку в 2026 году прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность повысился до 2 595 грн, то размер надбавки составляет 647 грн в месяц.

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Кроме того, ветеранам войны и лицам с инвалидностью в результате войны выплачивают дополнительную целевую помощь — 40 гривен ежемесячно.

Государство гарантирует минимальный размер пенсии для защитников, которым была установлена инвалидность в результате войны. По данным Пенсионного фонда, в нынешнем году – это 6 197 грн. К слову, в прошлом году минимальная сумма составила 5528 гривен.

Также одна из льгот для ветеранов – сохранение пенсии во время повторной службы. Если пенсионер-ветеран снова вступает в ряды ВСУ по контракту или во время мобилизации, выплаты не прекращаются. После завершения службы ПФУ перечислит пенсию с учетом дополнительного стажа и выслуг лет.

В каком возрасте УБД могут выйти на пенсию

Участники боевых действий имеют право выйти на пенсию раньше стандартного возраста. В 2026 году мужчины могут оформить пенсию с 55 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа. Для женщин такая возможность доступна от 50 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа.

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Заметим, чтобы оформить пенсию и получить все предусмотренные законом надбавки необходимо обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда. Для этого понадобятся паспорт, идентификационный код, документы о стаже, удостоверения УБД и другие документы, подтверждающие участие в защите государства.

С 1 июля размер пенсии будет автоматически перечислен для граждан, возраст которых достиг 70, 75 или 80 лет. Впрочем, законодательство предусматривает ограничения для пенсионеров с более высокими выплатами. Пенсии не возрастут для тех, у кого общая пенсия превышает 10340,35 грн.

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