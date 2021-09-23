Почти 70% украинской электроэнергии можно считать чистой — Минэнерго

Акцентируют, что выбросы углерода в Украине уже сейчас существенно ниже среднеевропейских.

Европейский Союз обнародовал широкий план борьбы с изменением климата и достижения углеродного нейтралитета до 2050 года. На сегодня уже почти 70% генерации Украины можно считать чистой энергией.

Об этом заявил заместитель министра энергетики по вопросам евроинтеграции Ярослав Демченков во время встречи группы высокого уровня по развитию энергетических сетей в Центральной и Юго-Восточной Европе (CESEC).

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Он также отметил, что Украина может располагать морские ветропарки в шельфовой части Черного моря с последующим использованием таких объектов как энергетические хабы.

"Выбросы углерода в Украине уже сейчас существенно ниже среднеевропейских. На сегодня уже почти 70% генерации Украины можно считать чистой энергией. Климатические условия Украины обусловливают расположение крупных объектов ветровой энергетики преимущественно на черноморском побережье Запорожской и Херсонской областей Украины. Морские ветропарки, которые могут находиться в шельфовой части Черного моря, могут выполнять роль энергетических хабов, то есть соединять энергетические системы Украины, Румынии, Болгарии и Турции", — сказал замминистра.

Кроме того, он добавил, что присоединение Украины к созданию единой инфраструктуры для транспортировки водорода в Европе будет способствовать развитию водородного производства и реализации части Европейской водородной стратегии.

Напомним, Запуск газопровода "Северный поток-2" на мощности в 50% обвалит объем транзита газа через Украину втрое. Такое мнение высказал министр энергетики Герман Галущенко.

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