Почти 80 тысяч в месяц: стало известно, кто в Украине получает самые высокие зарплаты

Зарплата в Украине / © ТСН.ua

Реклама

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные об уровне оплаты труда в стране за июнь 2026 года, указав сферу экономической деятельности, в которой средняя зарплата составляла почти 80 тысяч гривен.

Об этом сообщили на Facebook-странице ведомства.

Реклама

По данным Госстата, средняя заработная плата штатных работников по Украине в июне выросла на 5,9% по сравнению с маем и составила 32 783 гривны.

Реклама

Самый высокий уровень средней заработной платы среди регионов зафиксирован в Киеве — 48 393 гривны.

Далее следуют Луганская область с показателем 38 143 гривны и Киевская область — 33 849 гривен.

Самые низкие показатели заработной платы зафиксированы в Кировоградской области — 23 882 гривны и в Черновицкой области — 24 472 гривны.

Самая высокая средняя заработная плата среди всех видов экономической деятельности была зафиксирована в сфере информации и телекоммуникаций, где она составила 77 931 гривну.

Реклама

В то же время самый низкий уровень оплаты труда по видам экономической деятельности в июне был отмечен в сфере здравоохранения и оказания социальной помощи, где средняя заработная плата составила 22 274 гривны.

Кроме того, в Государственной службе статистики сообщили, что по состоянию на 1 июля 2026 года задолженность по выплате заработной платы в Украине составила 3,8 млрд гривен.

Напомним, что украинский бизнес окончательно отходит от практики повсеместного повышения заработной платы всем категориям работников. Об этом свидетельствуют данные обновленного исследования кадровых порталов Work.ua и robota.ua.

Новости партнеров