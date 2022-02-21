Почти 9 млн украинцев воспользовались "єПідтримкою": на что тратят "ковидную" тысячу

С начала программы уже использовали 3,4 млрд. грн.
За первые два месяца свыше 8,9 млн украинцев воспользовались государственной программой "єПідтримка" и потратили свою "ковидную" тысячу.
Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики.
Отмечается, что украинцы уже использовали 3,4 млрд. грн. Самыми популярными по видам расходов стали:
- книжные магазины – 1,2 млрд грн;
- кинотеатры – 711 млн грн;
- спорт – 374 млн грн;
- лекарства – 366 млн грн;
- театры, концерты и развлекательные услуги – 364 млн. грн;
- железнодорожные и авиа пассажирские перевозки – 354 млн грн;
- образовательные услуги, школьные принадлежности, спорттовары – 40 млн грн;
- коммунальные услуги – 28 млн грн.
В министерстве напомнили, что с 14 февраля украинцы 60+ могут потратить тысячу гривен также на оплату жилищно-коммунальных услуг. К слову, только за прошедшую неделю на это потратили 28 млн грн. Уже с 14 марта такую возможность будут иметь люди с инвалидностью I и II групп.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что все украинцы в возрасте от 60 лет получат от государства бесплатный смартфон и льготный тариф. Новая государственная программа, предварительно, будет запущена в апреле 2022 года. Какие модели смартфонов раздадут украинцам – Зеленский не уточнил.