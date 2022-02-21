Почти 9 млн украинцев воспользовались "єПідтримкою": на что тратят "ковидную" тысячу

Почти 9 млн украинцев воспользовались "єПідтримкою": на что тратят "ковидную" тысячу

С начала программы уже использовали 3,4 млрд. грн.

За первые два месяца свыше 8,9 млн украинцев воспользовались государственной программой "єПідтримка" и потратили свою "ковидную" тысячу.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики.

Отмечается, что украинцы уже использовали 3,4 млрд. грн. Самыми популярными по видам расходов стали:

книжные магазины – 1,2 млрд грн;

кинотеатры – 711 млн грн;

спорт – 374 млн грн;

лекарства – 366 млн грн;

театры, концерты и развлекательные услуги – 364 млн. грн;

железнодорожные и авиа пассажирские перевозки – 354 млн грн;

образовательные услуги, школьные принадлежности, спорттовары – 40 млн грн;

коммунальные услуги – 28 млн грн.

В министерстве напомнили, что с 14 февраля украинцы 60+ могут потратить тысячу гривен также на оплату жилищно-коммунальных услуг. К слову, только за прошедшую неделю на это потратили 28 млн грн. Уже с 14 марта такую возможность будут иметь люди с инвалидностью I и II групп.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что все украинцы в возрасте от 60 лет получат от государства бесплатный смартфон и льготный тариф. Новая государственная программа, предварительно, будет запущена в апреле 2022 года. Какие модели смартфонов раздадут украинцам – Зеленский не уточнил.

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