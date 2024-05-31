Почти треть украинцев живет в бедности из-за вторжения России – Всемирный банк

Из-за полномасштабного вторжения России количество украинцев, живущих за чертой бедности, увеличилось на 1,8 миллиона, если сравнивать с 2020 годом.

Общая численность населения Украины составляет 32 миллиона. Из них около 9 миллионов в 2023 году жили в бедности. То есть, это примерно 29% населения.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет Всемирного банка.

Число украинцев, живущих в бедности, увеличилось на 1,8 миллиона с 2020 года. Это объясняется российским вторжением в 2022 году, которое продолжает разрушать экономику страны.

Рост бедности обусловлен снижением уровня занятости: более пятая часть взрослого населения, работавшая до войны, потеряла работу. Почти у четверти опрошенных украинцев не было достаточно денег для покупки продуктов питания в определенный момент в июне 2023 года, хотя восстановление экономического роста и замедление инфляции помогли улучшить продовольственную безопасность во второй половине года.

По словам Арупа Банерджи, регионального директора Всемирного банка по делам Восточной Европы, ситуация была бы гораздо хуже, если бы Украина не получила значительную внешнюю бюджетную поддержку для выплаты пенсий и зарплат учителям, врачам и другим соцвыплатам.

"Если бы международные партнеры, особенно США, не выделили ресурсы, специально направленные на эти социальные расходы, то в бедности оказались бы еще три миллиона человек", — сказал Банерджи.

Он отметил, что наибольшим вызовом для Украины остаются вопросы безопасности и завершения войны, но украинские чиновники отлично справляются с управлением экономикой при таких условиях.

Напомним, в МВФ сообщили, что массированные ракетные и воздушные удары, наносимые террористической российской армией по украинской мирной инфраструктуре, могут повлиять на макроэкономические прогнозы для Украины в ближайшей перспективе.

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