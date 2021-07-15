Почти втрое: в Украине за год безумно выросла стоимость коммунальных услуг

Почти втрое: в Украине за год безумно выросла стоимость коммунальных услуг

Больше всего подорожал газ, а меньше всего — содержание домов.

По результатам первого полугодия коммунальные услуги в Украине подорожали на 36,4% по сравнению с июнем 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Больше всего выросла стоимость газа: по сравнению с июнем прошлого года, «голубое топливо» подорожало почти в 3 раза. Индекс инфляции природного газа составил 275,3%.

Электроэнергия для украинцев за последний год подорожала на 36,6%, а стоимость отопления и горячей воды в Украине выросла в годовом измерении только на 13,9%.

В то же время стоимость услуг по водоснабжению за год выросла на 11%, а водоотведение — на 17,5%.

Меньше всего за год подорожали услуги по содержанию и ремонту жилья (на 7,9%) и содержание домов и придомовых территорий (на 3,7%). При этом рост их стоимости составило меньше, чем уровень инфляции по стране (по состоянию на июнь — 9,5%).

Напомним, по данным Госстата, по состоянию на конец мая украинцы задолжали за коммунальные услуги почти 68,9 млрд грн.

Как сообщалось, с осени в Украине может значительно возрасти тариф на отопление и горячее водоснабжение. Эксперты прогнозируют, что эти услуги подорожают на 40-70%, в зависимости от региона.

Подробнее о росте тарифов на тепло читайте в нашем материале «Тарифная децентрализация: почему платежки за отопление осенью вырастут до 4 тыс. грн».

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