Под Киевгорсоветом протестовали против повышения цен на проезд в общественном транспорте: Кличко ответил

Под Киевгорсоветом протестовали против повышения цен на проезд в общественном транспорте: Кличко ответил

Участники акции потребовали показали формулу, по которой рассчитывали стоимость проезда.

Под зданием Киевской городской государственной администрации прошла акция против повышения тарифов на общественный транспорт. Участие в протесте приняли около 70 человек.

Об этом сообщает Укринформ и Facebook-страница " Марш за Киев ".

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Члены акции возмущены необоснованным повышением цен на общественный транспорт. Они потребовали показать и объяснить формулу для расчета тарифов.

"Нас не устраивает вчерашняя новость Виталия Кличко об отсрочке стоимости проезда. Нам не поняла сама формула. На основании чего было решение поднять с 8 до 20 грн? Поднимать стоимость проезда рано или поздно придется, но никто не объясняет формулу", – заявил один из организаторов акции Владислав Самойленко.

Городской совет накануне сообщил, что в Украине себестоимость перевозок ниже их стоимости для граждан. На что транспортный эксперт Виктор Петрук сказал, что это не аргумент вообще. Он отметил, что общественный транспорт является планово убыточным в большинстве стран мира. В качестве примера он назвал Люксембург и Таллин, где проезд в общественном транспорте вообще бесплатный.

Активисты также подчеркнули, что пока нет единого электронного билета, который позволял бы удобно и выгодно пользоваться всеми видами транспорта, ведь в список общественного транспорта не входят маршрутки и пригородные автобусы.

После этого на заседании Киевсовета мэр города Виталий Кличко заявил: "Мы поставлены перед выбором: либо увеличивать цифры в платежках на коммуналку, либо повышать цену на проезд. Потому что весь бюджет столицы мы не можем пустить на дотации… Вместе с тем, я понимаю, насколько чувствительным для людей есть вопрос стоимости проезда. Поэтому он пока вынесен на обсуждение".

Напомним, 16 ноября Киевсовет решил существенно увеличить стоимость проезда в общественном транспорте – от 8 гривен до 20 гривен. Для владельцев "карточки киевлянина" будет дешевле — 12 гривен. После возмущений мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что тарифы на проезд в коммунальном транспорте до конца отопительного сезона повышать не будут.

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