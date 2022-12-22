Под санкции США попали предприятия, помогающие российским кораблям обстреливать Украину

Минфин США расширил санкционный список, внеся в него российские компании, вовлеченные в деятельность военно-промышленного комплекса.

В четверг, 22 декабря, Минфин США ввел санкции в отношении 10 российских компаний, работающих на военную промышленность страны-агрессора. Среди них - предприятия, занимающиеся разработкой и производством систем управления стрельбой крылатыми и баллистическими ракетами.

Об этом говорится в сообщении Минфина США.

В расширенный список попал концерн "Моинформсистема — Агат", который занимается, в частности, созданием информационных систем и технологий для систем управления стрельбой крылатыми и баллистическими ракетами с надводных кораблей и подводных лодок.

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Еще одна компания — концерн "Научно-производственное объединение "Аврора" — занимается разработкой, изготовлением, поставкой, сервисным обслуживанием и ремонтом автоматизированных систем управления техническими средствами и боевых информационно-управляющих систем для надводных кораблей и подводных лодок.

АО "Морские навигационные системы", которое тоже попало под санкции, помогает наводить на цель российские ракеты, производя необходимое навигационное оборудование для судов и кораблей всех классов и назначений.

Также в санкционном списке следующие предприятия:

центральный НИИ конструкционных материалов "Прометей";

аккумуляторная компания "Ригель";

центральный НИИ судового машиностроения;

концерн "ЦНИИ "Электроприбор";

АО "Обуховское";

Институт океанологии РАН имени Ширшова;

ООО "Компания Технополь".

Напомним, для наведения ракет на цели в Украине российские террористы используют свою разработку, которая является аналогом GPS, но микрочипы к ней — иностранного производства.

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