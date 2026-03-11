Подарок для Путина: российская нефть подорожала до $75 за баррель

Россия получает большие доходы от нефти / © ТСН.ua

Военная операция США и Израиля против Ирана стала неожиданным подарком для Кремля. Из-за блокирования Ормузского пролива, который является главной артерией мировой нефтяной торговли, цена российской нефти резко выросла, превысив показатель, заложенный в бюджете государства-агрессора.

Как сообщает Reuters, с начала американо-израильских ударов по Ирану она подскочила на 82%.

В понедельник, 9 марта, цена нефти Urals — главной экспортной марки российских нефтяников — впервые с лета 2023 года поднималась выше $75 за баррель.

В среду, 11 марта, цены Urals опустились до $62 по котировкам на мировых нефтяных рынках после того, как стало известно, что страны G7 готовятся вылить на рынок 400 миллионов баррелей из стратегических резервов «черного золота».

Однако российская нефть все еще стоит на 40% дороже, чем до начала иранской войны, и впервые за 15 месяцев превышает заложенный в бюджет уровень — $59 за баррель.

Эксперт немецкого Института проблем международной безопасности Янис Клюге назвал подарком Дональда Трампа Владимиру Путину смягчение санкций США, после которого Индия за 5 дней скупила 30 миллионов баррелей российской нефти, застрявшей в море. Размер этого «подарка» он оценивает в $3 млрд.

Как пишет The Moscow Times, аналитики отмечают, что привычный дисконт для российской нефти, который превышал $25-30 за баррель, к Brent практически исчез.

Окончательный эффект для экономики и бюджета государства-агрессора будет зависеть от того, как долго продлится конфликт на Ближнем Востоке.

В марте сырьевые доходы РФ могут удвоиться по сравнению с уровнями начала года.

Ситуация с нефтью в мире - последние новости

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты отменят ряд нефтяных санкций, чтобы урегулировать мировые цены.

В частности, через месяц после того, как Индия согласилась на требование США прекратить импорт нефти из РФ в обмен на торговое соглашение, Вашингтон разрешил Дели снова ее покупать

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным, во время которого стороны обсудили развитие международной ситуации и конфликт вокруг Ирана.