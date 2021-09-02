Подать заявление на регистрацию брака можно будет через "Дію" — Минюст

Подать заявление на регистрацию брака можно будет через "Дію" — Минюст

Уже скоро украинские влюбленные смогут подать заявление на регистрацию брака в онлайн-режиме.

Правительство поддержало внесение изменений в распоряжение Кабмина "О реализации пилотного проекта в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния". Совсем скоро появится возможность принимать заявления о предоставлении услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния через Единый государственный веб-портал электронных услуг.

Об этом 2 сентября сообщили на Правительственном портале.

"Уже вскоре подать заявление на регистрацию брака можно будет через Единый портал государственных услуг "Дія". Услуга будет представлена в октябре на Diia Summit", — сообщил заместитель Министра юстиции Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Сергей Орлов.

По его словам, эта услуга позволит подавать документы на регистрацию брака непосредственно на портале. Кроме подачи заявления на регистрацию брака, украинцы смогут подать через "Дію" заявление для получения повторных свидетельств о браке, рождении, смерти, перемене имени и заказать выдачу 7 видов выписок из государственного реестра актов гражданского состояния граждан.

Напомним, с 23 августа в Украине вступил в силу закон, который приравнивает электронный паспорт (внутренний и заграничный) в "Дії" к бумажному паспорту-книжечке и ID-карте. Е-паспорт в "Дії" доступен только владельцам ID-карт и биометрических загранпаспортов. Владельцам обычных бумажных паспортов — внутренних и зарубежных — такие документы не доступны. Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, сколько параллельно будут жить три формы паспортов — бумажные, ID-карты и цифровые.

Электронные COVID-сертификаты, Интернет и новые услуги в "Дії": интервью с Михаилом Федоровым Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку