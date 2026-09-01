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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Рада снова взялась за посылки до 150 евро: что решили депутаты

Верховна Рада провалила голосування за скасування пільги на посилки до 150 євро. Законопроєкти не набрали необхідних 226 голосів.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Рада снова взялась за посылки до 150 евро: что решили депутаты

© pixabay.com

Верховна Рада знову провалила законопроєкти №15460 та №15112-д, які стосуються скасування пільги на міжнародні посилки вартістю до 150 євро.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, за законопроєкт №15460 проголосували 194 народні депутати, а за №15112-д — 198. Для ухвалення рішення необхідно щонайменше 226 голосів.

Таким чином, чинні правила щодо посилок вартістю до 150 євро наразі залишаються без змін.

Що передбачає скасування пільги

Зокрема, урядовий законопроєкт №15460 пропонує змінити правила оподаткування товарів, які українці замовляють на іноземних маркетплейсах.

Ключова пропозиція — скасувати звільнення від ПДВ для міжнародних поштових та експрес-відправлень вартістю до 150 євро.

У разі ухвалення законопроєкту ПДВ довелося б сплачувати за більшість товарів із закордонних інтернет-магазинів незалежно від їхньої вартості.

Водночас пільга мала зберегтися для некомерційних відправлень. Приватні подарунки від фізичних осіб вартістю до 45 євро, які надсилаються безоплатно, і надалі не оподатковувалися б.

Метою урядової ініціативи називали наближення українських правил оподаткування до норм Європейського Союзу.

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