Поддержка бизнеса во время войны: государство открыло таможню и расширило программу "5-7-9"

Поддержка бизнеса во время войны: государство открыло таможню и расширило программу "5-7-9"

Были отменены НДС, таможенные пошлины, а также проверки.

Государство открыло таможню для бизнеса, чтобы поддержать его работу в военное время.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью "Интерфакс-Украина".

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По его словам, были отменены НДС, таможенные пошлины, а также проверки.

"Прежде всего задача сегодня — обеспечить собственное производство и ввоз в страну всего необходимого. Поэтому мы открыли границу для гуманитарных грузов — оставили только заполнение на одном листе короткой декларации о ввозе "гуманитарки", — рассказал глава Кабмина.

Кроме того, правительство расширило программу "5-7-9", увеличило до 60 млн грн возможность взять кредит под 0% на военное время, а в течение месяца после окончания военного времени — до 5%.

Как сообщалось, из-за военного вторжения России в Украину падение валового внутреннего продукта (ВВП) в настоящее время оценивается в 35% и больше. Боевые действия происходят в 10 областях, где находятся предприятия, составлявшие примерно 50% ВВП страны.

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