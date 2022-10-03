Поддержка экономики и приближение победы: как работают военные облигации в Дії

С начала полномасштабного вторжения украинцы приближают победу. Одни волонтерят и собирают деньги на необходимое нашим защитникам на фронте.

Остальные ведут информационную войну и рассказывают правду о войне миру. Третьи держат дипломатический фронт и лоббируют среди мирового сообщества жизненно важные для нас решения. Четвертые активно помогають деньгами на разные инициативы.

Впрочем, украинцы и дальше продолжают искать пути, как поддержать ВСУ, стать полезными государству, ускорить деоккупацию городов и приблизить победу.

Как же еще можно помочь государству в борьбе с врагом? Решение есть – покупка военных облигаций. В начале войны они стали действенным экономическим инструментом, помогшим удержать экономику страны на плаву. И теперь их можно купить в приложении Дія.

Что такое военные облигации и зачем они нужны?

Военные облигации – ценные бумаги, выпускаемые государством. Украинцы вкладывают свои деньги в них и тем самым финансируют экономику и потребности армии. А с течением времени получают свои средства обратно с процентами.

Таким образом, обладатели облигаций по факту спонсируют победу: уничтожение врага, деоккупацию территории и приближение поражения России.

Сколько стоят облигации, какие бывают и как работают?

Они отличаются по срокам выплат – на максимальный срок до 1,5 лет с доходностью от 11% до 16% годовых. Но названия в честь временно оккупированных городов и территорий: например, Мариуполь, Крым или Херсон. Стоимость одной облигации – от 900 гривен.

Работают они очень просто. Каждая облигация имеет дату выплаты, и именно в эту дату вы получите вложенные средства назад плюс проценты. К примеру, вы решили купить облигации с датой выплаты 3 октября 2023 года. Это значит, что именно в эту дату, когда с момента покупки облигации пройдет год, вы получите свои деньги обратно плюс проценты.

При этом вы можете приобрести их в любой момент, даже через месяц с даты выплаты. Различаться будет только сумма полученного дохода. Деньги вернутся на карту єПоддержка.

Кто продает облигации?

Дія не обладает облигациями и не продает их самостоятельно. Как и с услугами и отображением документов, действие – это только площадка для пользователей и партнеров. Именно партнеры – банки и лицензированные брокеры – обладают облигациями и продают их. Приложение только помогает приобрести их быстро и удобно.

Есть ли ограничения на приобретение облигаций?

Ограничений в количестве облигаций нет. Вы можете купить столько, сколько есть в наличии у банков. Однако лимит на оплату за одну транзакцию должен не превышать 400 тысяч гривен. Если вы хотите приобрести ценные бумаги более чем на 400 тысяч гривен, то нужно предоставить партнерам необходимые документы для финансового мониторинга, чтобы подтвердить происхождение денег.

Как купить облигации в Дії?

Как и получение услуг, покупка облигаций в действии происходит просто и быстро.

Чтобы приобрести облигации, сделайте всего несколько шагов:

обновите приложение до последней версии;

в Услугах найдите Военные облигации;

выберите тип облигаций под названием украинских городов или территорий;

выберите банк или брокера, у которого вы хотите купить облигации;

укажите количество облигаций;

введите контактные данные и выберите карту єПоддержки, на которую получите выплаты через некоторое время;

проверьте и отправьте запрос к избранному партнеру;

Подпишите документы на открытие счета в ценных бумагах и оплатите облигации.

ждите уведомления от Дії. Зачисление на счет в ценных бумагах происходит в течение трех рабочих дней

Это все! Действие известит о зачислении облигаций на счет.

На карточки каких банков можно получить денежные средства?

Сейчас вы можете приобрести военные облигации в действиях у партнеров: АльфаБанк, Укргазбанк и БТС Брокер (Bond UA). Со временем список партнеров будет пополняться.

Какие преимущества облигаций в Дії?

Первое и самое главное преимущество – ваш вклад в приближающуюся победу. Инвестируете в облигации и точно знаете, что ваши деньги работают на армию и экономику страны. Во-вторых, приобретаете облигации просто и быстро. В действиях подтягиваются ваши данные из реестров и не нужно тратить время, чтобы ввести их вручную. В третьих, можете выбрать как одну облигацию из перечня, так и сразу несколько. Также вы получаете прибыль от покупки. Его размер зависит от срока облигаций. При этом не следует платить дополнительные платежи, комиссию банка и налоги.

Напомним, украинцы могут использовать документы из "Дії" за границей.

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