Поддержка от США: при каком одном условии республиканцы проголосуют за военную помощь Украине

Около 10 тысяч нелегалов в день пересекают границу Соединенных Штатов.

Республиканцы заблокировали пакет финансовой помощи Украине. Они готовы проголосовать за него, если демократы согласятся на усиление южной границы.

Об этом заявил сенатор-республиканец Джим Риш в комментарии "Голосу Америки".

Он подчеркнул, что помощь Украине поступит, если администрация серьезнее отнесется к проблеме южной границы США, с которой республиканцы связывают голосование о помощи Украине.

Риш раньше последовательно поддерживал Украину. В то же время, как и остальные республиканцы в Сенате, на голосовании по продвижению этого законопроекта высказался против.

"Это было голосование четко по партийной линии по пакету национальной безопасности, который мы должны принять. Мы это примем. Нам нужно было убедить наших коллег из другой партии, что мы настроены очень серьезно. Мы, республиканцы, очень серьезно относимся к закрытию нашей южной границы "У нас около 10 000 нелегалов в день пересекают границу Соединенных Штатов, и нам нужно защищать нашу границу, в первую очередь", — ответил Риш на вопрос Голоса Америки после своего выступления на Аспенском форуме безопасности.

При этом ранее он последовательно поддерживал Украину. В то же время, как и остальные республиканцы в Сенате.

"Недели и месяцы, о которых вы говорите, – позади, а не перед нами. Мы говорим об этом не только неделями и месяцами, но и годами, и пора отнестись к этому серьезно", – сказал он.

Напомним, в администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена заявили, что пока могут гарантировать оказание помощи Украине лишь в течение нескольких следующих недель, пока будут продолжаться переговоры с республиканцами по продолжению финансирования.

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