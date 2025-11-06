Поддержка возобновляемой энергетики должна учитывать реальные экономические условия — «Укрэнерго»

Реклама

«Мы видим некоторые риски по отдельным статьям, а именно, если бы по возобновляемой энергетике, и по тому, что корректирующая экономия за предыдущие годы была не заложена в полном объеме. Это фактически тот фактор, который нам позволяет рассчитаться по долгам предыдущих периодов», — отметил он.

Юрик подчеркнул, что на состояние расчетов с производителями "зеленой" энергии влияют колебания валютных курсов, объемы потребления электроэнергии и макроэкономические тенденции.

«По валютным курсам, очевидно, это мы должны предположить правительства, еврокурс нам очень влияет на наши обязательства по ПСО, по восстановительной энергетике», — пояснил представитель «Укрэнерго».

Он также напомнил, что компания активно сотрудничает с международными финансовыми партнерами. С начала полномасштабной войны «Укрэнерго» привлекло почти 800 млн. евро грантовых средств, что эквивалентно около 40 млрд. грн.

«Это фактически замещение того ресурса, который мы должны были бы собрать с рынка», — подчеркнул Юрик, добавив, что компания продолжит работу с Регулятором над уточнением прогнозных показателей и финансовых расчетов.

Ранее глава Правления Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) Андрей Конеченков заявил, что размер расходов на выполнение специальных обязанностей (ПСО) по поддержке производителей возобновляемой электроэнергии в 2026 году должен быть увеличен до реального уровня, который обеспечит полное финансирование отрасли.