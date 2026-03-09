Подешевеет ли топливо: эксперт дал прогноз для украинцев

Цены на бензин.

В Украине цены на бензин и дизель могут снова приблизиться к тем, которые были до событий в Иране. Впрочем, для этого есть условия.

Об этом сообщил топливный эксперт Дмитрий Левушкин в эфире «КИЕВ24».

«Если нефть вернется в коридор, где она была, — около 60 долларов, то у нас цены тоже вернутся… Ну, очень близко к тем, которые были (50-60 грн)», — высказался эксперт.

Отметим, что до событий в Иране мировой рынок был профицитный и даже был прогноз на снижение цен. Впрочем, ситуация резко изменилась с началом обострения на Ближнем Востоке.

Рост цен на бензин

В начале марта цены на АЗС выросли на 5–7 гривен. В частности, только за утро 3 марта на некоторых заправках стоимость бензина/дизеля поднялась на две гривны. Как следствие, цены на А-95 достигли почти 81 грн., а дизеля — 74 грн.

Эксперты заявляли, что в Украине нет дефицита ни бензина, ни дизеля, хотя стоимость горючего бьет рекорды. По их словам, в формулу расчета цены входит подорожавшая нефть и газойль, стоимость которого обновила двухлетний рекорд. Причиной стремительного роста котировок газойля является перекрытие Ормузского пролива, к которому были готовы далеко не все НПЗ.

Антимонопольный комитет 5 марта начал проверку АЗС и поставил им жесткий дедлайн с требованием объяснить причины резкого повышения цен на горючее.

На следующий день премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Кабинет министров стабилизирует цены на рынке. Государственная компания «Укрнафта» будет продавать горючее с минимальной наценкой, а контроль за ценами на АЗС усилят.