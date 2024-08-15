Подготовка к отопительному сезону: за что украинцам нужно заплатить тысячу гривен

Перед началом отопительного сезона необходимо проверить газовое оборудование в жилых помещениях.

Компания "Нафтогаз" предупредила потребителей о необходимости проверить газовое оборудование в жилых помещениях. Стоимость этой услуги составляет около 1000 гривен.

Об этом сообщает "24 канал".

Этот вопрос особенно актуален для владельцев индивидуальных газовых котлов, которые должны самостоятельно обратиться к оператору газораспределительных сетей и заказать соответствующую услугу в преддверии отопительного сезона.

Ремонтировать газовый котел самостоятельно не рекомендуется. Следует обратиться к квалифицированному специалисту. Если модель вашего котла не имеет функции диагностики, необходимо провести проверку оборудования и устранить неисправности заранее.

Самостоятельно можно:

проверить герметичность газовой трубы с помощью мыльного раствора

проверить тягу в дымоходе, используя зажженную спичку

оценить работу вентиляционных каналов, подняв кусок бумаги к вентиляции

Напомним, в Министерстве социальной политики инициируют изменения в порядке назначения жилищных субсидий. Изменения коснутся и тех граждан, у которых есть долги за коммунальные услуги.

Потребителям автоматически перечислили субсидии на неотапливаемый сезон в связи с повышением тарифа на электроэнергию. Однако если имущественное положение семьи изменилось, необходимо обновить данные в органах Пенсионного фонда.

Нафтогаз готов к отопительному сезону! А вот с электричеством сложнее! Какой будет зима?

Читайте также: