Подготовка к отопительному сезону: за что украинцам нужно заплатить тысячу гривен

Перед началом отопительного сезона необходимо проверить газовое оборудование в жилых помещениях.
Компания "Нафтогаз" предупредила потребителей о необходимости проверить газовое оборудование в жилых помещениях. Стоимость этой услуги составляет около 1000 гривен.
Об этом сообщает "24 канал".
Этот вопрос особенно актуален для владельцев индивидуальных газовых котлов, которые должны самостоятельно обратиться к оператору газораспределительных сетей и заказать соответствующую услугу в преддверии отопительного сезона.
Ремонтировать газовый котел самостоятельно не рекомендуется. Следует обратиться к квалифицированному специалисту. Если модель вашего котла не имеет функции диагностики, необходимо провести проверку оборудования и устранить неисправности заранее.
Самостоятельно можно:
- проверить герметичность газовой трубы с помощью мыльного раствора
- проверить тягу в дымоходе, используя зажженную спичку
- оценить работу вентиляционных каналов, подняв кусок бумаги к вентиляции
Напомним, в Министерстве социальной политики инициируют изменения в порядке назначения жилищных субсидий. Изменения коснутся и тех граждан, у которых есть долги за коммунальные услуги.
Потребителям автоматически перечислили субсидии на неотапливаемый сезон в связи с повышением тарифа на электроэнергию. Однако если имущественное положение семьи изменилось, необходимо обновить данные в органах Пенсионного фонда.
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