Подготовка к зиме: на украинские ТЭС прибудет уголь с США

Подготовка к зиме: на украинские ТЭС прибудет уголь с США

Судно прибудет в Украину в ближайшие месяцы.

Компании "ДТЭК Энерго" и государственная "Центрэнерго" договорились о поставке 75 000 тонн угля из США.



Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Судно с топливом прибудет в Украину в ближайшие месяцы. Объем угля будет распределен равными частями (по 37,5 тыс. тонн) для нужд ТЭС частной и государственной поколений.

"Вскоре Украина войдет в отопительный сезон, и наша общая задача — пройти его стабильно, чтобы украинцы были со светом и теплом. Обеспечить импорт угля стало возможным благодаря нормализации ситуации на рынке электроэнергии, которая позволила достичь экономически обоснованных цен и, таким образом, найти необходимые ресурсы для подготовки генераций к осенне-зимнему периоду", — отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеева.

"Стабильность работы энергосистемы — наш первый приоритет. Дополнительные запасы угля позволят нам спокойно пройти через отопительный сезон, без необходимости использовании газа или импорта электроэнергии", — отметили в ПАО "Центрэнерго".

Для стабильного прохождения отопительного сезона и обеспечения потребностей генерации топливом за 7 месяцев 2021 года на шахтах ДТЭК увеличили добычу угля до 10 млн тонн газового угля.

Кроме приоритетной добычи украинского угля, "ДТЭК Энерго" начал его импорт из Польши.

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