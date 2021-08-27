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Подготовка к зиме: на украинские ТЭС прибудет уголь с США

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Подготовка к зиме: на украинские ТЭС прибудет уголь с США

ДТЕК Бурштинская ТЕС

Судно прибудет в Украину в ближайшие месяцы.

Компании "ДТЭК Энерго" и государственная "Центрэнерго" договорились о поставке 75 000 тонн угля из США.

Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Судно с топливом прибудет в Украину в ближайшие месяцы. Объем угля будет распределен равными частями (по 37,5 тыс. тонн) для нужд ТЭС частной и государственной поколений.

"Вскоре Украина войдет в отопительный сезон, и наша общая задача — пройти его стабильно, чтобы украинцы были со светом и теплом. Обеспечить импорт угля стало возможным благодаря нормализации ситуации на рынке электроэнергии, которая позволила достичь экономически обоснованных цен и, таким образом, найти необходимые ресурсы для подготовки генераций к осенне-зимнему периоду", — отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеева.

"Стабильность работы энергосистемы — наш первый приоритет. Дополнительные запасы угля позволят нам спокойно пройти через отопительный сезон, без необходимости использовании газа или импорта электроэнергии", — отметили в ПАО "Центрэнерго".

Для стабильного прохождения отопительного сезона и обеспечения потребностей генерации топливом за 7 месяцев 2021 года на шахтах ДТЭК увеличили добычу угля до 10 млн тонн газового угля.

Кроме приоритетной добычи украинского угля, "ДТЭК Энерго" начал его импорт из Польши.

Дата публикации
Просмотры
266
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