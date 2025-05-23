Поднятие прайс-кепов критически важно для предотвращения дефицита электричества — Омельченко

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Такую позицию высказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По словам эксперта, этим летом Украина снова может столкнуться с дефицитом мощностей из-за плановых ремонтов на АЭС, жару, а также разрушения энергетической инфраструктуры. В таких условиях импорт электроэнергии может стать единственным источником покрытия спроса.

"Мы не сможем обойтись без импорта электрической энергии уже этим летом", - предупредил Омельченко.

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Он напомнил, что в 2024 году в пиковые периоды возникали аналогичные проблемы: «Когда был выведен максимум атомных электростанций… была жара и серьезные проблемы с дефицитом».

В то же время, по его словам, действующие ценовые ограничения могут сделать импорт экономически нецелесообразным:

«Может возникнуть ситуация, когда нам потребуется электрическая энергия… Мы не сможем просто покупать, потому что коммерчески это будет невыгодно, когда у нас цена будет ниже, чем в европейских странах».

Омельченко подчеркнул, что поднятие прайс-кепов является необходимым элементом перехода к европейской модели.

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«Мне кажется, что лучше иметь более высокий прайс-кеп и иметь надежное энергообеспечение и импорт, чем переходить к ограничениям, серьезным ограничениям потребителей», — добавил он.

Ранее руководитель ОО "Первый энергетический совет" Александр Рогозин заявил, что действующие прайс-кепы не сдерживают рост цен, а лишь ослабляют позиции энергетики, которая уже терпит колоссальные потери.