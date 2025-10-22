ТСН в социальных сетях

Подорожает ли электричество зимой на фоне блекаутов: премьер ответила

Тарифы на электроэнергию не изменятся, по крайней мере, до конца отопительного сезона, уверяет правительство.

Дмитрий Гулийчук
Что будет с тарифами на свет

Что будет с тарифами на свет / © ТСН.ua

Этой зимой цены на электроэнергию повышаться не будут и останутся неизменными.

Об этом заверила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Правительство продлило действие ВСО* на электроэнергию до 30 апреля 2026 года. Это значит, что во время отопительного сезона граждане и дальше будут платить 4,32 грн за кВт·ч.», — отметила Свириденко.

Также премьер пообещала сохранить льготную цену для потребителей с электроотоплением.

«Да, за объем потребления до 2 000 кВт·ч в месяц будет действовать цена — 2,64 грн за кВт·ч., а при потреблении сверх установленного лимита цена — 4,32 грн за кВт⋅час.», — сообщила она

Свириденко пообещала снизить финансовое давление на украинские семьи в течение отопительного сезона.

*Для справки. ВСО (возложение специальных обязанностей) — механизм в энергетике, по которому государство возлагает на участников рынка обязанности для обеспечения общественных интересов, таких как поставка газа или электроэнергии по регулируемым ценам.

Напомним, что в Украине 23 октября будут действовать графики отключения света.

