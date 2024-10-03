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Подорожает ли электроэнергия в Украине: гендиректор Yasno дал четкий ответ

Подорожает ли электроэнергия в Украине: гендиректор Yasno дал четкий ответ

Электроэнергия дорожать не будет / Фото: pixabay.com

Тарифы на свет останутся без изменений.

В Украине не будет дорожать электроэнергия для населения в следующем году.

Об этом заявил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

"Во-первых, YASNO и представители нашей компании ничего не говорили о тарифах на электроэнергию для населения.
Во-вторых, этот вопрос находится исключительно в компетенции Кабмина. И от них тоже не было никаких заявлений и объявлений.
В-третьих, доверяйте официальным источникам информации, а не слухам от "экспертов", решивших использовать бренд для усиления своих фантазий", — сказал гендиректор Yasno.

Ранее стало известно, что "Укрэнерго" готовит повышение тарифа на передачу электроэнергии на 2025 год, в результате чего он может вырасти фактически в полтора раза до 783,71 грн/МВт*ч.

По словам нардепа Алексея Кучеренко, тарифы для населения могут пересмотреть весной.

"До весны никто не будет пересматривать этот тариф для населения, как я понимаю. После весны эта балалайка начнет снова играть и они начнут рассказывать о рыночной стоимости на электроэнергию, о необходимости поднятия и т.д. Это неизбежно", — добавил Кучеренко.

Напомним, что в Украине с 1 октября вырастет цена на электричество для одной категории потребителей. Больше об этом читайте в новости.

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