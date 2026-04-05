Подорожает ли в Украине дизель до 100 грн — прогноз эксперта

Цены на горючее зашкаливают

В апреле 2026 года цены на АЗС могут достичь психологической отметки в 100 грн за литр дизеля. Однако дефицит на заправках вряд ли будет.

Об этом сообщил энергетический эксперт и руководитель Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

По словам Куюна, с учетом логистики, расходов сетей и минимального заработка новые цены на АЗС в районе 100 гривен за литр дизеля становятся «абсолютно достижимыми» и больше не выглядят фантастикой.

«100 гривен будет не завтра, не через неделю, но тенденция очевидна и она прогрессирует по всей Европе, кое-где заправки без топлива. Пишут, в Азии вообще ужас — дефицит, очереди на АЗК и т.д.», — сказал он.

Относительно цен на бензин Сергей Куюн отметил, что ситуация несколько лучше. Мировые цены на него растут не столь стремительно, к тому же в Украине сформированы значительные запасы, поэтому динамика удорожания бензина будет значительно медленнее.

Напомним, в марте цены на топливо в Украине стремительно выросли и продолжают повышаться. Мировой энергетический рынок «штормит» в ответ на события на Ближнем Востоке.

Кабинет министров запустил «кэшбек на горючее», потому что он обеспечивает поддержку тем, кто больше нуждается в финансовой помощи из-за роста цен на топливо.

Кэшбек частично компенсирует стоимость топлива, приобретенного на АЗС: дизель — 15%, бензин — 10%, автогаз — 5%.

Потратить кэшбек можно на коммунальные услуги, продовольственные товары отечественного производства, книги, лекарства или задонатить на ВСУ.

Как экономить на топливе

Чтобы сэкономить топливо, специалист по личным финансам Мартин Льюис советует снимать неиспользуемые багажники с крыши, ведь они создают дополнительное сопротивление при движении на больших скоростях. Также стоит избавиться от лишних тяжелых вещей в багажнике. По его словам, каждые дополнительные 45 кг могут снизить эффективность использования топлива примерно на 1%.

Отдельное внимание Льюис уделяет давлению в шинах: если он недостаточен, расход топлива может возрасти до 4%.

