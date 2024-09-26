Подорожает не только хлеб: за какие продукты придется платить больше уже с октября

В Украине рост цен на продукты может ускориться в сентябре-октябре. В частности могут подорожать овощи и молочные продукты.

Эксперты рассказали "Минфину", как могут измениться цены на продукты.

Первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко отметил, что до недавнего времени рост цен на хлеб в рознице сдерживало требование торговых сетей к поставщикам — не повышать ценники более чем на 5% за три месяца.

Однако пекари смогли договориться с ритейлом об более оперативном пересмотре цен.

"Подписали дополнительные соглашения по корректировке цен. С начала октября стоимость хлеба повысится на 5-10%. В дальнейшем цены снова могут пересмотреть, ведь сохраняется риск дальнейшего удорожания муки, топлива и других составляющих себестоимости хлеба", – сказал он.

Эксперт пояснил, что экспортеры вывозят из страны пшеницу, в частности, продовольственную.

"В меморандуме по условиям экспорта квоту на поставку пшеницы на внешние рынки увеличили с 15,625 млн до 16,2 млн тонн. Мукомолы и хлебопекари отказались подписывать приложение к меморандуму, поскольку производители зерна и экспортеры не приняли наше предложение по распределению экспортных квот зерна. Мы считаем, что вывоз продовольственной пшеницы должен быть под постоянным контролем государства и даже, возможно, ограничен, чтобы избежать ситуации, когда на экспорт пойдут огромные объемы, из-за чего может пострадать внутренний рынок", – добавил он.

Глава экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что цены на овощи в этом сезоне во многом будут зависеть от ситуации с электроэнергией. Если хранилища останутся без света, овощи будут портиться, что резко снизит предложение качественной продукции и спровоцирует рост цен на нее.

Эксперты из Ассоциации производителей молока прогнозируют, что со второй половины сентября будет новое повышение цен на молочное сырье из-за высокого спроса со стороны переработчиков и удорожания логистики. Но молоко подорожает не столь существенно, как за прошлый месяц.

"Сейчас молоко экстракласса стоит в Украине около 40 евро за 100 килограммов, что на 14% дешевле, чем в Европе. Хотя весной и летом ценовая разница составляла 20-30%. В дальнейшем сокращение разницы закупочных цен в Украине и ЕС будет сдерживать рост цены на отечественную сырье. Стабилизация же цен на молоко ожидается к четвертому кварталу, ведь в период новогодних праздников на молочном рынке наступает затишье, а спрос падает", – объяснили в Ассоциации.

Но с начала осени наблюдается снижение цен на мясо, но пока только на опте. Так, в сентябре закупочные цены на рынке живца свинины снизились по сравнению с августом на 2,5-5 грн (до 52-55 грн за килограмм). Среди причин в Ассоциации свиноводов называют снижение темпов реализации и избыток предложения.

Экономист Даниил Монин прогнозирует, что подорожание продуктов с осени еще больше ускорит инфляцию. Что совокупно с другими факторами (ростом цен на топливо, удорожанием импорта из-за девальвации и т.п.) может разогнать ее по итогам года до 10%.

Напомним, украинские садоводы снижают цены на яблоки. На эти фрукты низкий спрос.

А эксперты сообщили, что в Украине в ближайшее время подорожают продукты. Больше об этом читайте в новости.

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