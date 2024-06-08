Подорожание электроэнергии: в Пенсионном фонде объяснили, как пересчитают субсидии (инфографика)

В ПФУ отметили, что жилищная субсидия рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства.

В связи с ростом тарифа на электроэнергию размер субсидии будет пересчитан. Согласно постановлению правительства от 06.08.2014 №409 размер субсидии рассчитывается как разница между суммой оплаты ЖКУ и обязательного платежа. Так, с 1 июня оплата за коммунальные услуги увеличится в связи с ростом тарифа на свет.

Об этом говорится в пояснении Пенсионного фонда.

Указывается, что обязательный платеж определяется путем деления совокупного дохода всех членов домохозяйства за два квартала на количество месяцев, за которые учтены доходы. Также учитывается обязательный процент платежа по ЖКУ (доля дохода) для домохозяйства (вычисляется по специальной формуле).

В ПФУ для примера подсчитали, что семья из трех человек (работающая мама с ежемесячным доходом 9200 грн и двое несовершеннолетних детей) после перерасчета дополнительно получит в субсидию 218,4 грн.

Как рассчитывают субсидию / Фото: Пенсионный фонд Украины

В Пенсионном фонде напомнили, что жилищная субсидия рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства с учетом перечня и стоимости ЖКУ и количества членов домохозяйства.

Напомним, с 1 июня в Украине выросла цена на электроэнергию. Теперь электроэнергия для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей стоит на уровне 4,32 грн/кВт*ч. Такой тариф будет действовать до 30 апреля 2025 года.

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