Подорожание коммуналки в Украине: эксперт ответил, какие услуги взлетят в цене

Коммуналка / © ТСН.ua

Из-за сложной ситуации в энергосистеме и повреждения энергетической инфраструктуры в Украине уже в этом году могут пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения.

Об этом заявил эксперт по энергетике Юрий Корольчук в эфире YouTube-канала «Суперпозиция».

Корольчук отметил, что нынешняя модель тарифообразования может измениться.

«Тариф на электроэнергию может возрасти до 5–5,5 гривны за киловатт-час. Это связано со сложной ситуацией в энергосистеме и необходимостью восстановления инфраструктуры», — сказал он.

По его словам, финансовая нагрузка на энергетический сектор растет, а ресурсы для поддержки действующих цен ограничены.

Какие еще тарифы могут подорожать в Украине

Эксперт обратил внимание, что тарифы на другие коммунальные услуги остаются фактически замороженными. В то же время, такая ситуация может быть временной.

«По завершении действия моратория тарифы на тепло и воду могут возрасти как минимум вдвое», — отметил Корольчук.

Он напомнил, что с начала полномасштабной войны вопрос повышения тарифа на воду уже дважды поднимался, однако решение не было реализовано.

Аналитик отмечает, что возможное повышение тарифов на электроэнергию и другие коммунальные услуги будет напрямую зависеть от состояния энергосистемы, объемов международной помощи и правительственных решений по социальной защите населения.

Пока что окончательных решений об изменении тарифов нет, однако эксперты не исключают их пересмотр уже в ближайшее время.

Напомним, Национальный банк Украины опубликовал новый прогноз по стоимости коммунальных услуг. Хотя до конца отопительного сезона тарифы останутся стабильными, энергосистема нуждается в миллиардных инвестициях для восстановления после обстрелов.

В НБУ подчеркивают, что регулятор не располагает информацией о возможных решениях в тарифной сфере и не вовлечен в формирование тарифной политики. Несмотря на это, в прогнозе учтено техническое предположение о возможном повышении цен на электроэнергию для населения.

«Неопределенность с масштабами и сроками корректировки энергетических тарифов — риск для прогноза инфляции. В частности, значительное повышение стоимости энергоносителей для быстрого устранения дисбалансов в энергетическом секторе может стать источником дополнительного инфляционного давления, что потребует значительного увеличения субсидий для населения», — говорится в отчете.

Пока тарифы остаются стабильными: газ по 7,96 грн/м³ (зафиксировано до апреля 2026 года), свет — 4,32 грн/кВт-ч, а цены на тепло и воду сдерживаются действующими ограничениями.