Подорожают и продукты, и коммуналка: экономист спрогнозировал, что ждет украинцев осенью-зимой

Подорожают и продукты, и коммуналка: экономист спрогнозировал, что ждет украинцев осенью-зимой

Экономист предсказал украинцам масштабное подорожание на осень.

В Украине вскоре ожидается подорожание и пищевых продуктов, и коммуналки. Это может привести к инфляции.

Об этом пишет экономист, экс-министр финансов Игорь Уманский в своем Telegram.

По его словам, за год на фоне подорожания тарифов, основная часть населения страны существенно обеднела и по уровню жизни, хотя в части граждан и выросли доходы, но Украина опускается все ниже.

Уманский говорит, что в дальнейшем подорожает все: от продуктов питания до коммуналки, вырастет в цене электроэнергия для бизнеса.

"Подорожает все, от продуктов питания до коммуналки. Следовательно, впоследствии населения таки заплатит за все. Поэтому нас ждет новый виток инфляции. К каким последствиям это приведет? Обычно в украинских реалиях сразу за всплеском инфляции шел этап девальвации. Но в ближайшее время курс будет стабильным. Это означает, что инфляция ударит по благосостоянию миллионов украинский. Насколько сильно? Интуиция подсказывает, что мы все потеряем 20-30% платежеспособности. Хуже всех миллионам пенсионеров. Для них ни девальвация, ни стабильность с ужасной инфляцией не несут ничего хорошего", — заявил эксперт.

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По его словам, подорожание отопления на 40-70% "ударит" по жителям городов.

"За его уплату гарантированно идет большая часть стоимости коммунальных услуг. Причина — подорожание газа и угля для обеспечения отоплением", — пишет Уманский.

Как сообщалось, в Украине очень заметно подскочили цены на продовольствие по сравнению с прошлым годом. Стоимость яиц подскочила почти вдвое. Более чем наполовину подорожали масло и сахар. Подорожал даже хлеб. Лидеры ценовых скачков в коммуналке — газ и свет.

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