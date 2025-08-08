Подорожают ли билеты на поезда: глава правления "Укрзалізниці" объяснил детали

Билеты на поезд / © УНИАН

Железнодорожные билеты должны оставаться доступными до конца военного положения.

Об этом заявил глава правления «Укрзалізниці» Александр Перцовский во время встречи с журналистами, передает УНИАН.

Вместе с тем стоимость отдельных билетов можно повысить, не дожидаясь завершения боевых действий, отметил он.

«Моя позиция, которая должна остаться доступными билеты по крайней мере до конца военного положения, поскольку пенсии не особо увеличиваются. При этом мы считаем, что можно уже ввести определенную либерализацию, чтобы люди, которые заранее покупают билеты, делали бы это по наименьшему тарифу. Но те, кто берут в последний момент, или остающиеся билеты — для них был бы динамичный тариф», — заявил глава железнодорожного монополиста.

Перцовский добавил, что также не понимает сохранение регулируемого государством тарифа на перевозку в СВ вагонах.

«Мы точно поддержим позицию, что доступные билеты должны остаться, но уже сегодня можно ввести определенное динамическое ценообразование, можно либерализовать определенную категорию дорогих билетов. Это даст ресурс для развития пассажирских перевозок», — отметил он.

На уточняющий вопрос, подавала ли компания предложение о пересмотре стоимости пассажирских перевозок, глава компании ответил отрицательно.

Вместе с тем, на вопрос, будет ли пересмотр стоимости билетов для пассажиров до завершения военного положения, Перцовский сказал: «До завершения военного положения билеты должны оставаться по постоянным ценам. Люди должны иметь к ним доступ. Как по мне, это можно совместить с тем, что билеты, которые берутся в последний день, могут стоить дороже. Это не должно распространяться на военных».

Напомним, «Укрзалізниця» изменила правила покупки и возвращения билетов на популярные направления.