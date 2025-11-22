ТСН в социальных сетях

Подорожают ли мясные деликатесы перед праздниками: прогноз экономиста

В декабре могут вырасти цены на продукты к праздничному столу, особенно на колбасы и мясные изделия среднего и премиального сегмента.

Колбасы и мясные деликатесы

Колбасы и мясные деликатесы / © Associated Press

Накануне рождественско-новогодних праздников традиционно повышается спрос на продукты питания, в частности на колбасы и мясные деликатесы. Соответственно в супермаркетах растет цена.

Об этом предупредил экономист Владимир Чиж в комментарии изданию Новини.LIVE.

По словам эксперта, подорожание продуктов в этом сегменте произойдет, но динамика не обязательно будет значительной. Ожидается рост цен в среднем на 8-12%.

«Предпраздничный период — время максимального спроса на колбасы, ветчину, салями и другие деликатесы. В декабре цены могут увеличиться на 8-12%, особенно на продукцию среднего и премиального сегмента», — отметил Владимир Чиж.

Экономист также добавил, что на бюджетные виды колбас рост цены вырастут минимально.

Напомним, из-за ударов по энергетике, сложностей с доставкой и роста курса доллара эксперты прогнозируют зимой повышение стоимости продуктов и потребительских товаров.

