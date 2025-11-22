- Дата публикации
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 63
- Время на прочтение
- 1 мин
Подорожают ли мясные деликатесы перед праздниками: прогноз экономиста
В декабре могут вырасти цены на продукты к праздничному столу, особенно на колбасы и мясные изделия среднего и премиального сегмента.
Накануне рождественско-новогодних праздников традиционно повышается спрос на продукты питания, в частности на колбасы и мясные деликатесы. Соответственно в супермаркетах растет цена.
Об этом предупредил экономист Владимир Чиж в комментарии изданию Новини.LIVE.
По словам эксперта, подорожание продуктов в этом сегменте произойдет, но динамика не обязательно будет значительной. Ожидается рост цен в среднем на 8-12%.
«Предпраздничный период — время максимального спроса на колбасы, ветчину, салями и другие деликатесы. В декабре цены могут увеличиться на 8-12%, особенно на продукцию среднего и премиального сегмента», — отметил Владимир Чиж.
Экономист также добавил, что на бюджетные виды колбас рост цены вырастут минимально.
Напомним, из-за ударов по энергетике, сложностей с доставкой и роста курса доллара эксперты прогнозируют зимой повышение стоимости продуктов и потребительских товаров.