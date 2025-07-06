Подростку — одна куртка на 3 года, женщине — два платья на 7 лет: нардеп о прожиточном минимуме

Прожиточный минимум в Украине / © ТСН.ua

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Понятие «прожиточный минимум» (2 920 грн) в месяц абстрактно, потому что нельзя в Украине выжить за эти деньги.

Об этом рассказал глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, передают Новости.LIVE.

По его мнению, минимальной пенсией должна быть пенсия в размере 4 тысяч гривен на сегодняшний день. Средняя пенсия должна быть где-то в районе 12-13 тысяч гривен, считает депутат.

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Однако сразу и уточняет, что государство не может себе этого позволить, по крайней мере, такую сумму средней пенсии.

«У нас есть такое понятие, как прожиточный минимум. Он сейчас составляет там почти 3 тысячи гривен, 2900 сегодня в бюджете прожиточный минимум. Это такая категория, которая вообще абстрактна, его нельзя так назвать, потому что нельзя прожить на 2900. У нас есть даже такое понятие, как фактический, прожиточный минимум, который в 3,5 раза больше. Но на него тоже невозможно прожить, хотя он определяется государством», — отмечает Гетманцев.

Он напомнил, что по этому расчету, так называемой потребительской кошке — ребенку, подростку предполагается на 3 года одна зимняя куртка зимняя и на 3 года одна демесезонная куртка. Женщине предполагается 2 костюма или 2 платья на 7 лет.

«Мы понимаем, что он не соответствует действительности и это такой некий космос, который может быть только в воображении чиновника. С другой стороны, мы не популисты, мы понимаем, что денег на это нет. Но если мы не будем честно об этом говорить, если мы не будем иметь это в приоритетах, то мы будем дальше финансировать кэшбек вместо того, чтобы финансировать то, что гораздо более эффективно, даже для развития экономики», — подытожил депутат.

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