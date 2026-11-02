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Подскочила цена на один вид горючего: сколько стоит заправить авто 2 ноября
Начало недели на рынке горючего ознаменовалось относительным затишьем после недавних колебаний.
Ситуация с ценами на горючее на украинских АЗС 2 ноября остается в основном стабильной. Однако одна из крупных сетей точечно пересмотрела стоимость дизельного горючего.
Об этом пишет «РБК-Украина».
Сеть «Укрнафта» в понедельник увеличила цены на стандартный и премиальный дизель на 1 грн/л. Теперь они составляют 103,90 грн/л и 105,90 грн/л соответственно. Другие операторы оставили цены без изменений: от 102,90 грн/л на UPG до 111 грн/л на SOCAR.
Стоимость автомобильного газа в сетях АЗС не изменилась. На OKKO, WOG и SOCAR его продают по 59,90 грн/л, UPG — по 57,90 грн/л, а на «Укрнафте» — по 56,90 грн/л.
Цены на бензин А-92, А-95 и премиальный А-100 остались на прежнем уровне во всех сетях АЗС.
Цены на топливо в Украине 2 ноября 2026 года
OKKO
Бензин Pulls 100 — 102,90 грн
Бензин Pulls 95 — 95,90 грн
Бензин А-95 Евро — 92,90 грн
ДТ Pulls — 109,90 грн
ДТ Евро — 106,90 грн
Газ — 59,90 грн
WOG
Бензин 100 — 102,90 грн
Бензин 95 (Mustang) — 95,90 грн
Бензин 95 Евро — 92,90 грн
ДТ Mustang — 109,90 грн
ДТ Евро-5 — 106,90 грн
Газ — 59,90 грн
SOCAR
Бензин NANO 100 — 105,00 грн
Бензин NANO 95 — 98,90 грн
Бензин А-95 — 95,90 грн
ДТ NANO Extro — 111,00 грн
ДТ NANO — 108,00 грн
Газ — 59,90 грн
«Укрнафта»
Бензин 95 (Energy) — 91,90 грн
Бензин А-95 — 88,90 грн
Бензин А-92 — 86,90 грн
ДТ (Energy) — 105,90 грн (+1 грн)
ДТ — 103,90 грн (+1 грн)
Газ — 56,90 грн
UPG
Бензин UPG 100 — 100,90 грн
Бензин UPG 95 — 92,90 грн
Бензин А-95 — 89,90 грн
ДТ upgDIESEL — 105,90 грн
ДТ EURO DIESEL — 102,90 грн
Газ — 57,90 грн
Напомним, средняя цена бензина А-95 в Украине выросла примерно с 58 грн в начале года до 90 грн в октябре, а премиальные виды горючего уже пересекли отметку в 100-111 грн/л. По прогнозу экономистки Елены Нусиновой, дальнейшая динамика до конца года полностью зависит от мирового рынка, прежде всего, от геополитических конфликтов вокруг Ирана, безопасности судоходства в Ормузском проливе и политики ОПЕК+.
При благоприятном сценарии возможно снижение цен, однако при негативном — стоимость литра А-95 приблизится к 100 грн. Такое удорожание горючего также усиливает давление на себестоимость товаров и общую инфляцию в Украине.