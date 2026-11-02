Подскочила цена на один вид горючего: сколько стоит заправить авто 2 ноября

АЗС / © pixabay.com

Реклама

Ситуация с ценами на горючее на украинских АЗС 2 ноября остается в основном стабильной. Однако одна из крупных сетей точечно пересмотрела стоимость дизельного горючего.

Об этом пишет «РБК-Украина».

Реклама

Сеть «Укрнафта» в понедельник увеличила цены на стандартный и премиальный дизель на 1 грн/л. Теперь они составляют 103,90 грн/л и 105,90 грн/л соответственно. Другие операторы оставили цены без изменений: от 102,90 грн/л на UPG до 111 грн/л на SOCAR.

Реклама

Стоимость автомобильного газа в сетях АЗС не изменилась. На OKKO, WOG и SOCAR его продают по 59,90 грн/л, UPG — по 57,90 грн/л, а на «Укрнафте» — по 56,90 грн/л.

Цены на бензин А-92, А-95 и премиальный А-100 остались на прежнем уровне во всех сетях АЗС.

Цены на топливо в Украине 2 ноября 2026 года

OKKO

Бензин Pulls 100 — 102,90 грн

Бензин Pulls 95 — 95,90 грн

Бензин А-95 Евро — 92,90 грн

ДТ Pulls — 109,90 грн

ДТ Евро — 106,90 грн

Газ — 59,90 грн

WOG

Бензин 100 — 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang) — 95,90 грн

Бензин 95 Евро — 92,90 грн

ДТ Mustang — 109,90 грн

ДТ Евро-5 — 106,90 грн

Газ — 59,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100 — 105,00 грн

Бензин NANO 95 — 98,90 грн

Бензин А-95 — 95,90 грн

ДТ NANO Extro — 111,00 грн

ДТ NANO — 108,00 грн

Газ — 59,90 грн

«Укрнафта»

Бензин 95 (Energy) — 91,90 грн

Бензин А-95 — 88,90 грн

Бензин А-92 — 86,90 грн

ДТ (Energy) — 105,90 грн (+1 грн)

ДТ — 103,90 грн (+1 грн)

Газ — 56,90 грн

UPG

Бензин UPG 100 — 100,90 грн

Бензин UPG 95 — 92,90 грн

Бензин А-95 — 89,90 грн

ДТ upgDIESEL — 105,90 грн

ДТ EURO DIESEL — 102,90 грн

Газ — 57,90 грн

Напомним, средняя цена бензина А-95 в Украине выросла примерно с 58 грн в начале года до 90 грн в октябре, а премиальные виды горючего уже пересекли отметку в 100-111 грн/л. По прогнозу экономистки Елены Нусиновой, дальнейшая динамика до конца года полностью зависит от мирового рынка, прежде всего, от геополитических конфликтов вокруг Ирана, безопасности судоходства в Ормузском проливе и политики ОПЕК+.

При благоприятном сценарии возможно снижение цен, однако при негативном — стоимость литра А-95 приблизится к 100 грн. Такое удорожание горючего также усиливает давление на себестоимость товаров и общую инфляцию в Украине.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров