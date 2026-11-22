Подсолнечное масло может сильно подорожать / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Стоимость литра подсолнечного масла в Украине может составить 115 гривен, а цены на базовые продукты начнут расти уже в ближайшее время.

Об этом заявил экономист Олег Устенко для «Новини.LIVE».

Реклама

Подсолнечное масло в Украине может сильно подорожать

В течение последних недель на глобальных рынках фиксируется постоянное удорожание подсолнечного масла, вызванное обстрелами украинских перерабатывающих заводов.

Реклама

Как пояснил Олег Устенко, поскольку Украина обеспечивает около половины мирового спроса на этот продукт, снижение объемов производства внутри страны может спровоцировать дефицит за границей.

«Если ориентироваться на то, насколько было увеличение цены на мировом рынке по подсолнечному маслу, то цена 115 гривен мне кажется более или менее логичной для ожидания. И это просто в базовом сценарии — это не пессимистический сценарий», — говорит экономист.

По оценкам эксперта, подорожание масла и необходимость наращивания импорта аналогов из другого сырья создадут дополнительное инфляционное давление на украинскую экономику.

Журналистка поинтересовалась, стоит ли готовиться к повышению стоимости хлеба и макаронных изделий, а также спросила о конечном ценнике на литр масла для потребителей.

Реклама

По словам экономиста, подорожание ключевых продуктов произойдет достаточно быстро, ведь внутренний рынок не сможет игнорировать мировые тенденции. Если для иностранных потребителей подсолнечное масло скорее премиальный и не слишком распространенный продукт, то для украинских семей это товар первой необходимости, поэтому скачок цен и переориентация рынка на импорт будут ощущаться в Украине значительно острее.

«Для них подсолнечное масло это не как для нас, для них это то, что называется премиальным товаром. Мы привыкли, что подсолнечное масло — это нечто нормальное и то, что должно быть в каждой семье. Там это премиальный продукт. Многие семьи вообще не используют, крайне редко его используют. Поэтому для них это будет гораздо легче пережить», — говорит Устенко.

Окончательная стоимость подсолнечного масла в ближайшее время зависит от того, какие объемы производства удастся сохранить украинским предприятиям.

Цены на продукты в Украине: последние новости

Напомним, по прогнозу финансового аналитика Андрея Шевчишина, ноябрьская инфляция будет составлять не более 1,2%, а ее главными движками станут более дорогая продуктовая корзина, повышение стоимости интернета и мобильной связи на 5–10% и рост цен на бытовые услуги в результате удорожания топлива и «генераторной наценки».

Реклама

В то же время, экономический эксперт Андрей Забловский прогнозирует общую инфляцию в ноябре на уровне до 1,5% и предупреждает, что реальный рост цен на базовые продукты значительно превысит среднестатистические показатели.

По его оценкам, продовольственная инфляция будет составлять 3–5%, а больше всего ударит по кошелькам подорожание молочных продуктов, яиц, хлеба, мяса и рыбы.

Новости партнеров

Новости партнеров