"Подушка на 15 лет и проводной телефон": Гетманцев показал, как обманывают украинцев с прожиточным минимумом
Даниил Гетманцев назвал прожиточный минимум в 3300 грн нереальным и призвал за пять лет установить новый, приближенный к 10-12 тыс. грн.
Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев подверг резкой критике прожиточный минимум в 3300 гривен, назвав его оторванным от реальности, и призвал пересмотреть потребительскую корзину и установить реальный минимум за пять лет.
Об этом Гетманцев заявил в своем выступлении.
По словам Гетманцева, прожиточный минимум в 3300 гривен, заложенный в бюджете, втрое меньше реального, который, по его мнению, должен составлять 10-12 тысяч гривен. Потребительская корзина, на основе которой рассчитывается минимум, включает устаревшие позиции: одну подушку на 15 лет, лампу на 25 лет, одну демисезонную куртку на три года для подростка и расход на проводной телефон.
"Это не имеет никакой связи с реальностью", - подчеркнул он.
Гетманцев призвал честно признать нехватку средств в бюджете, но разработать план выхода на реальный прожиточный минимум в течение пяти лет из-за детенизации экономики и перераспределения ресурсов. Он предлагает приравнять необлагаемый минимум к прожиточному, ведь "облагать налогом то, на что человек не может прожить, - бессмыслица".
Гетманцев также подчеркнул, что пенсии для нетрудоспособных и минимальная зарплата должны быть сопоставимы с реальным прожиточным минимумом.
"Только так мы сможем честно финансировать социально незащищенные слои и справедливо распределять налоги", - подытожил он.
Напомним, ранее исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что фактический прожиточный минимум в Украине в среднем составляет около 9 тысяч гривен, что втрое превышает показатель, заложенный в государственный бюджет.