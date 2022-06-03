Пока РФ блокирует порты: Лукашенко заявил, что позволит возить зерно из Украины через Беларусь, но есть условие

Пока РФ блокирует порты: Лукашенко заявил, что позволит возить зерно из Украины через Беларусь, но есть условие

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко в разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем заявил, что Украина может воспользоваться территорией Беларуси для экспорта зерна.

Лукашенко якобы разрешил Украине использовать железнодорожную и транспортную сеть Беларуси для доставки зерна в порты стран Балтии.

Об этом сообщают средства массовой пропаганды.

Лукашенко в телефонном разговоре с генсеком ООН заявил, что готов сесть за стол переговоров с Украиной и странами Балтии при условии, что последние позволят транспортировать и белорусские товары через свои порты.

Антониу Гутерриш отметил, что он проведет переговоры с Украиной и другими государствами по поводу возможности этого.

Напомним, Европейский союз 3 июня утвердил шестой пакет санкций против России из-за войны в Украине. Также ЕС ввел санкции и против Беларуси из-за поддержки самопровозглашенным президентом Лукашенко войны против Украины.

Также постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что его государство готово предоставить безопасный коридор в Черном море для экспорта зерна из украинских портов. При этом Небензя подчеркнул, что Украина должна разминировать море.

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