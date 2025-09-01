Покупать доллары или нет: эксперт советует, как сохранить сбережения до конца года

Прогноз курса доллара / © ТСН

В условиях инфляции и нестабильности курса валют украинцы все чаще задумываются, как сохранить свои сбережения. Эксперты уверяют, что паника относительно курса доллара безосновательна и советуют искать другие, более выгодные инструменты для инвестиций.

Об этом говорится в репортаже журналистки ТСН Ирины Коваленко.

В частности, экономист Александр Савченко рассказал, чего ждать от курса доллара.

По словам эксперта, до конца года курс гривны не должен значительно уклоняться от отметки 41-42 грн за доллар. Это связано с тем, что дефицит бюджета Украины-2025 полностью покрывается финансовой помощью западных партнеров.

Савченко отмечает, что сейчас курс зависит не только от экономической ситуации в стране, а от объемов международного финансирования. В то же время ситуация может измениться в случае серьезных прорывов на фронте или массированных ударов по энергетической инфраструктуре.

«Финансирование дефицита бюджета нашими западными партнерами на этот год закрыто. А курс сейчас зависит больше не от экономической ситуации Украины экспорта-импорта и даже инфляции, а от того, сколько наши партнеры дают нам денег», — сказал он.

Покупать доллары или нет

На вопрос стоит ли покупать доллары, Александр Савченко дал неожиданный ответ.

«Я не рекомендую покупать доллары», — ответил он.

Вместо этого он советует украинцам обратить внимание на альтернативные способы сохранения средств, которые являются более выгодными и безопасными. В частности это банковские депозиты.

Если есть возможность, стоит вкладывать деньги в депозиты сроком от 3 до 6 месяцев.

Военные облигации (ОВГЗ) — еще один из самых привлекательных инструментов. Приобретение военных облигаций помогает государству, имеет меньшие риски, а доходы от них не облагаются налогом. Проценты по этим облигациям почти полностью покрывают продуктовую инфляцию, а общую — перекрывают.

